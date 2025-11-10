GTA 6 : la date de sortie est repoussée, encore ! 

Le rêve de fouler enfin les rues de Vice City nouvelle génération s’éloigne encore un peu. Hier dans la soirée, Rockstar Games a confirmé le report de la date de sortie de GTA pour un semestre supplémentaire. Un nouveau coup dur pour les joueurs qui espéraient découvrir le jeu au printemps prochain. Mais pourquoi ce retard ? Réponse dans les lignes ci-dessous.

Initialement attendu pour fin 2025, puis déplacé au 26 mai 2026, GTA 6 voit encore sa date de sortie repoussée. À quelques minutes seulement de la publication des résultats trimestriels de la société, Rockstar Games annonce que leur très attendu jeu en monde ouvert massif allait connaître un nouveau report. Le studio a l’habitude de retarder la sortie de ses jeux, mais cette nouvelle reste quand même dévastatrice pour les fans qui attendent GTA 6 depuis une décennie.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, Rockstar Games explique que ce délai permettra de “livrer le niveau de qualité que les joueurs méritent”. La maison-mère Take-Two Interactive a également confirmé cette décision, assurant que le projet reste “en excellente voie” malgré l’ajustement du calendrier.

“Nous tenons à vous remercier une nouvelle fois pour votre patience et votre soutien. Même si l’attente est un peu plus longue, nous sommes extrêmement impatients que les joueurs découvrent le vaste État de Leonida et le retour de Vice City dans le monde moderne”, ajoute Rockstar Games.

La date de sortie de GTA 6 sera donc finalement le jeudi 19 novembre 2026, au lieu du 26 mai. Ce report laisse donc un vide de 6 mois dans le calendrier vidéoludique : les éditeurs concurrents pourraient avancer leurs propres sorties pour occuper le terrain fin 2026.

We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

GTA 6 met en scène le couple de criminels Jason et Lucia dans la version ensoleillée de Miami, Vice City. Il est développé depuis 2018 par Rockstar North, avec une sortie initialement prévue pour fin 2025.