Actualités

NeoPix 160 Smart – Stupéfiante simplicité : offrez-vous un cinéma XXL à la maison

il y a 57 minutesDernière mise à jour: 8 novembre 2025
2 minutes de lecture
NeoPix 160 Smart

Philips Projection continue d’étonner en effet avec le lancement de son nouveau vidéoprojecteur NeoPix 160 Smart. Destiné à tous ceux qui rêvent d’une expérience cinéma à la maison sans exploser leur budget, ce petit bijou promet une projection de qualité tout en offrant une facilité d’utilisation déconcertante. Ainsi, fini les installations compliquées ou les branchements multiples : tout devient plus simple et plus fun !

Une image Full HD pour des soirées inoubliables

Le NeoPix 160 Smart mise d’abord sur une résolution Full HD 1920 x 1080, un vrai plus pour profiter de ses films, séries ou vidéos préférées dans de très bonnes conditions. La luminosité de 250 ANSI lumens assure une image lumineuse et nette, même dans un salon peu plongé dans le noir. Mieux encore, la projection peut atteindre 100 pouces de diagonale, de quoi transformer votre salon en véritable salle de cinéma !

Vous ne voulez pas vous prendre la tête avec les réglages ? Philips a tout prévu : autofocus, correction automatique du trapèze et zoom numérique permettent d’ajuster l’image en quelques secondes. Son design compact et moderne s’intègre sans souci dans tous les intérieurs. Et côté son, son haut-parleur de 5W délivre un audio clair avec la possibilité de connecter un système externe pour encore plus d’ambiance.

Un divertissement connecté et sans effort

Le NeoPix 160 Smart arrive désormais armé d’un dongle Google TV. Ainsi, plus besoin de brancher un boîtier supplémentaire ou de jongler avec mille télécommandes ! De plus, accédez en un clic à Netflix, Disney+, Hulu, YouTube et bien d’autres applications phares. Enfin, l’interface intuitive et les recommandations personnalisées rendent la navigation ultra fluide et agréable.

Côté performances, Philips a opté pour la technologie LCD associée à une LED ultra-endurante de 30 000 heures de durée de vie. Le pied ajustable et ergonomique facilite l’installation où vous le souhaitez, à la maison comme en déplacement. Le rapport de contraste 1000:1 garantit des images dynamiques et des couleurs éclatantes.

Disponible dès maintenant à 299 € sur Amazon et sur la boutique officielle Philips, le NeoPix 160 Smart pourrait bien devenir la nouvelle star de vos soirées films. Prêts à transformer votre salon en cinéma XXL ? Dites-nous ce que vous pensez de ce vidéoprojecteur malin et partagez vos envies ou besoins en commentaires !

il y a 57 minutesDernière mise à jour: 8 novembre 2025
2 minutes de lecture
Photo de Léo Thevenet

Léo Thevenet

Geek depuis toujours, Master en Informatique de Tsinghua University en Chine et fan des nouvelles technologies. Journaliste et reporter pour Le Café Du Geek, Je suis ici pour vous faire découvrir des accessoires innovants. Je m’occupe de faire évoluer le site, de gérer l’équipe de rédacteurs mais surtout je suis présent sur un maximum d'événement INTERNATIONAUX pour découvrir toujours plus de choses ! J'adore également rencontrer et juger des startups, vous retrouverez souvent ce genre de contenu avec moi !

Articles similaires

reseaux sociaux
Le Danemark veut interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans
il y a 2 heures
Huawei eKit propose des solutions intelligentes et accessibles pour la croissance des PME.
Huawei eKit : une avancée majeure pour la digitalisation des PME
il y a 3 heures
web summit 2025
Web Summit 2025 : Lisbonne se prépare à accueillir le plus grand rendez-vous tech du monde
il y a 18 heures
SSD PNY CS3250
Explosez les limites : Vitesse extrême et plaisir ultime avec le SSD PNY CS3250
il y a 19 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page