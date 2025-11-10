NeoPix 160 Smart – Stupéfiante simplicité : offrez-vous un cinéma XXL à la maison

Philips Projection continue d’étonner en effet avec le lancement de son nouveau vidéoprojecteur NeoPix 160 Smart. Destiné à tous ceux qui rêvent d’une expérience cinéma à la maison sans exploser leur budget, ce petit bijou promet une projection de qualité tout en offrant une facilité d’utilisation déconcertante. Ainsi, fini les installations compliquées ou les branchements multiples : tout devient plus simple et plus fun !

Une image Full HD pour des soirées inoubliables

Le NeoPix 160 Smart mise d’abord sur une résolution Full HD 1920 x 1080, un vrai plus pour profiter de ses films, séries ou vidéos préférées dans de très bonnes conditions. La luminosité de 250 ANSI lumens assure une image lumineuse et nette, même dans un salon peu plongé dans le noir. Mieux encore, la projection peut atteindre 100 pouces de diagonale, de quoi transformer votre salon en véritable salle de cinéma !

Vous ne voulez pas vous prendre la tête avec les réglages ? Philips a tout prévu : autofocus, correction automatique du trapèze et zoom numérique permettent d’ajuster l’image en quelques secondes. Son design compact et moderne s’intègre sans souci dans tous les intérieurs. Et côté son, son haut-parleur de 5W délivre un audio clair avec la possibilité de connecter un système externe pour encore plus d’ambiance.

Un divertissement connecté et sans effort

Le NeoPix 160 Smart arrive désormais armé d’un dongle Google TV. Ainsi, plus besoin de brancher un boîtier supplémentaire ou de jongler avec mille télécommandes ! De plus, accédez en un clic à Netflix, Disney+, Hulu, YouTube et bien d’autres applications phares. Enfin, l’interface intuitive et les recommandations personnalisées rendent la navigation ultra fluide et agréable.

Côté performances, Philips a opté pour la technologie LCD associée à une LED ultra-endurante de 30 000 heures de durée de vie. Le pied ajustable et ergonomique facilite l’installation où vous le souhaitez, à la maison comme en déplacement. Le rapport de contraste 1000:1 garantit des images dynamiques et des couleurs éclatantes.

Disponible dès maintenant à 299 € sur Amazon et sur la boutique officielle Philips, le NeoPix 160 Smart pourrait bien devenir la nouvelle star de vos soirées films. Prêts à transformer votre salon en cinéma XXL ? Dites-nous ce que vous pensez de ce vidéoprojecteur malin et partagez vos envies ou besoins en commentaires !