Le Danemark veut interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans

Le gouvernement danois s’apprête à prendre une mesure radicale pour protéger les enfants. Il s’agit d’interdire l’accès aux réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans. Cette décision fait suite à une série d’études et de recommandations soulignant les effets négatifs des plateformes sociales sur la santé mentale des adolescents. Le ministre de l’Education, Mattias Tesfaye, a déclaré que les jeunes s’exposent à des contenus nuisibles et à une pression sociale constante qui peut nuire à leur développement.

Le Danemark veut créer un environnement numérique pour les enfants

Cette interdiction s’inscrit dans une stratégie plus large visant à créer un environnement numérique plus sûr pour les enfants. Le gouvernement souhaite que les plateformes comme TikTok, Instagram et Snapchat mettent en place des systèmes de vérification d’âge plus stricts. L’objectif est de limiter l’exposition des jeunes à des contenus inappropriés. Mais aussi, de réduire les risques liés à la dépendance numérique, au harcèlement en ligne et à la perte de confiance en soi.

Bien que de nombreux experts en santé mentale et en éducation saluent cette initiative, elle suscite aussi des débats. En effet, certains estiment que l’interdiction pure et simple pourrait être difficile à appliquer. De plus, elle risquerait de pousser les jeunes vers des alternatives moins contrôlées. D’autres soulignent que les réseaux sociaux peuvent aussi être des outils d’expression et de socialisation importants pour les adolescents. Néanmoins, ils doivent être utilisés de manière encadrée.

Le gouvernement danois prévoit de travailler avec les écoles, les parents et les entreprises technologiques pour mettre en place cette interdiction de manière progressive. Des campagnes d’information et des outils éducatifs seront proposés pour sensibiliser les familles aux dangers du numérique. L’objectif est de responsabiliser les adultes tout en offrant aux jeunes un cadre plus sain pour grandir.

Cette décision peut marquer un tournant dans la régulation des réseaux sociaux

Le Danemark pourrait devenir l’un des premiers pays européens à adopter une telle mesure. Cette initiative pourrait effectivement inspirer d’autres gouvernements à revoir leur politique en matière de protection des mineurs sur internet.

Si la loi est adoptée, elle pourrait entrer en vigueur dès 2026. En attendant, le débat continue au sein du Parlement danois et dans la société civile. En tout cas, le pays semble déterminé à faire passer la santé mentale des enfants avant les intérêts économiques des plateformes sociales.