Test – BattlerGC : L’esprit GameCube sublimé sur Nintendo Switch 2

Chez Retro Fighters, la nostalgie n’est pas une fin en soi : c’est une matière première qu’on façonne avec respect et modernité. Après avoir revisité plusieurs icônes du jeu vidéo, la marque américaine s’attaque à une légende : la manette de la GameCube. Cette forme unique, reconnaissable au premier coup d’œil, fait partie du patrimoine Nintendo. En 2025, elle revient sous une nouvelle identité : la BattlerGC . C’est une manette sans fil conçue pour la Nintendo Switch, le PC, et surtout la Switch 2. Elle trouve son terrain de jeu idéal grâce à la nouvelle application GameCube. Un retour triomphal pour un design culte, revisité avec une précision chirurgicale.

Un hommage intelligent au design GameCube

Dès le premier contact, la BattlerGC dégage ce charme immédiat que les joueurs des années 2000 n’ont pas oublié. Les lignes sont familières : deux poignées arrondies, un gros bouton A central, un stick principal proéminent et une croix directionnelle compacte. Le clin d’œil à la manette d’origine est évident, mais Retro Fighters a su injecter la dose de modernité nécessaire. Ainsi, elle ne tombe pas dans le simple pastiche.

Le plastique mat inspire confiance, les ajustements sont impeccables et le toucher se veut à la fois doux et robuste. À la prise en main, la différence avec l’originale se sent immédiatement : la BattlerGC est légèrement plus légère, mieux équilibrée. Les poignées s’allongent juste assez pour convenir à des mains plus grandes. On retrouve cette sensation d’ergonomie naturelle, où chaque bouton tombe instinctivement sous le pouce.

L’ensemble respire la maîtrise. Là où beaucoup de manettes rétro tombent dans la caricature, celle-ci parvient à trouver le juste milieu. Un design iconique est ainsi sublimé par une exécution moderne.

Une construction sérieuse et des composants haut de gamme

Retro Fighters ne s’est pas contenté de rééditer une vieille idée. La BattlerGC profite de composants de haute qualité qui la distinguent de la plupart des manettes tierces du marché. Les sticks à effet Hall remplacent les capteurs analogiques traditionnels. Cette technologie sans contact élimine l’usure mécanique. Elle garantit une précision constante, sans dérive, même après des centaines d’heures de jeu. C’est un atout majeur, notamment pour les titres exigeants comme Smash Bros ou Metroid Prime.

Les boutons Kailh, quant à eux, apportent une réactivité impressionnante. Leur clic sec rappelle celui des bons claviers mécaniques : franc, net et immédiat. En jeu, cette sensation se traduit par un contrôle millimétré et une vraie satisfaction tactile. Le déclenchement est précis, sans latence, et le retour est ferme sans être fatigant.

Les gâchettes analogiques bénéficient, elles aussi, d’un ajustement soigné : leur course est fluide, progressive, et le retour de force bien calibré. On sent qu’un vrai travail d’ingénierie a été mené pour adapter le design GameCube aux attentes actuelles, sans trahir sa philosophie.

Une connectivité complète et ultra-polyvalente

Côté connexion, la BattlerGC met tout le monde d’accord. Elle fonctionne à la fois en Bluetooth et en 2,4 GHz, selon vos besoins. Le dongle fourni permet une utilisation sans fil à faible latence, idéale pour le jeu compétitif ou sur PC. La connexion Bluetooth, de son côté, assure une compatibilité parfaite avec la Nintendo Switch et la Switch 2.

Le passage d’un appareil à un autre est instantané. Il suffit d’un double appui sur un bouton pour basculer entre la console et l’ordinateur. Aucun pilote à installer, aucune configuration complexe, tout est prêt à l’emploi. La recharge s’effectue via un port USB-C. L’autonomie dépasse aisément les vingt heures de jeu continu. De quoi enchaîner les sessions sans crainte de coupure inopinée.

Retro Fighters a aussi pensé aux puristes. Un mode filaire est disponible, pratique pour ceux qui préfèrent éliminer toute latence ou pour jouer pendant la recharge.

Une révélation sur Switch 2 grâce à l’application GameCube

C’est sur la Switch 2 que la BattlerGC dévoile toute sa puissance. Nintendo a récemment intégré une application dédiée aux jeux GameCube. Cette application permet de redécouvrir le catalogue culte de cette console mythique.

Avec cette application, la manette de Retro Fighters devient tout simplement la meilleure façon d’en profiter. Chaque bouton retrouve sa fonction d’origine, la disposition des sticks correspond parfaitement à celle des jeux, et les sensations sont identiques à celles de l’époque. La compatibilité est totale, sans configuration particulière.

Les puristes apprécieront le respect de la disposition originale des gâchettes. Pendant ce temps, les nouveaux venus découvriront une manette d’une ergonomie exemplaire. Sur Switch 2, la réactivité est instantanée. Il n’y a aucune latence perceptible, aucune déconnexion intempestive. Les commandes répondent avec une précision telle qu’on a parfois l’impression d’avoir entre les mains une manette officielle signée Nintendo.

Pour ceux qui veulent replonger dans leurs classiques GameCube, c’est un vrai coup de cœur.

À noter, que la manette est compatible avec la console originale grâce au dongle fournit. C’est un réel bonheur de pouvoir jouer sur le hardware d’origine avec cette manette.

En main, une sensation d’équilibre et de confort

Après plusieurs heures de jeu, la BattlerGC confirme ce que l’on pressent dès les premières minutes : elle est incroyablement confortable. Les poignées épousent parfaitement la paume. La texture mate évite la transpiration et le poids d’environ 250 g reste idéal pour de longues sessions.

La croix directionnelle, souvent le point faible des manettes tierces, a ici été revue. Elle gagne en précision et en souplesse, ce qui la rend parfaitement adaptée aux jeux en 2D ou aux menus rapides. Le stick principal, plus ferme, offre un contrôle précis pour les jeux de plateforme. Par ailleurs, le C-Stick retrouve toute son utilité pour ajuster la caméra dans les jeux 3D.

Sur Mario Kart 8 Deluxe, la sensation de maîtrise est totale. Sur Super Smash Bros Ultimate, la manette répond avec une nervosité bienvenue. Et sur les jeux GameCube via la Switch 2, la magie opère : tout semble naturel, fluide, presque nostalgique.

Des limites assumées, mais sans réelle gêne

Bien sûr, la BattlerGC n’est pas parfaite. Elle ne propose pas de gyroscope, ni de vibration HD, deux fonctions présentes sur la manette Pro officielle de Nintendo.

Mais ce n’est pas la vocation de ce modèle. Retro Fighters vise ici l’authenticité, la performance brute et la durabilité. L’absence de fioritures se transforme presque en qualité. On se concentre sur le gameplay, sur la précision, sur le plaisir immédiat de jouer. Et à ce jeu-là, elle excelle.

Conclusion sur la manette BattlerGC Pro

La BattlerGC est bien plus qu’un simple hommage : c’est une réinterprétation intelligente d’un design mythique. Retro Fighters a su capturer l’esprit de la GameCube tout en lui offrant une mécanique moderne, fiable et redoutablement efficace.

Sur Switch 2, elle atteint un niveau d’intégration bluffant. Grâce à la compatibilité parfaite avec l’application GameCube, elle devient le compagnon idéal pour (re)découvrir les classiques de Nintendo dans leurs conditions d’origine. Le confort, la réactivité et la qualité des composants en font une manette qu’on a envie de garder à portée de main.

À moins de 70 €, la BattlerGC affiche un rapport qualité-prix difficile à battre. Elle ne remplacera pas une manette Pro officielle pour les jeux modernes exploitant toutes les fonctions de la console. Cependant, elle la surpasse largement dès qu’il s’agit de gameplay pur et de sensations.

Retro Fighters prouve une nouvelle fois qu’il est possible d’allier patrimoine et innovation. Une manette à la fois rétro et contemporaine, elle est taillée pour les joueurs exigeants, les nostalgiques assumés et tous ceux qui pensent que le plaisir de jeu se mesure avant tout à la précision du geste.

Produit disponible sur Retro Fighters BattlerGC Pro Series GameCube Controller Switch/PC/GameCube - Purple

Voir l'offre 69,98 €