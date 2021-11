Test – Nacon Revolution X : La manette pour les professionnels ?

Dans le monde du jeu vidéo, la manette prend une place importante dans le paysage vidéo ludique. Que ce soit dans les FPS ou dans des jeux comme Rocket League, nombre d’entre vous ont déjà eu une manette entre les mains. Que ce soit les plus anciennes, Nintendo 64, GameCube ou encore les plus connus aujourd’hui : Xbox et PlayStation, ces dernières ont réussi à traverser les âges. Aujourd’hui c’est la Nacon Revolution X que nous testons. L’entreprise française n’est pas novice en la matière et elle remet le couvert aujourd’hui avec une manette pour Xbox et PC avec des prétentions professionnelles !

Unboxing

Comme à son habitude, Nacon nous met très bien avec un packaging complet et surtout parfait pour emporter votre matériel de partout. En effet nous retrouvons une très belle boîte accompagnée d’une microfibre, très utile pour nettoyer votre manette en toute circonstance. Niveau câble nous retrouvons le câble d’alimentation en USB-C du côté de la manette. Il y aura également tout un tas de papiers dont notamment vous permettant de télécharger le logiciel maison Nacon, mais nous y reviendrons plus tard.









Pour finir cette partie unboxing je ne pouvais passer à côté de cette petite boîte présente sous la microfibre. Dans cette boîte se cachent des poids. Ils sont au nombre de 6 et viendront se loger dans deux endroits de la manette. Vous pourrez donc ajouter de 20 à 32g. De plus, nous retrouvons 6 bagues de tailles différentes, afin de modifier les mouvements des joysticks. Vous l’aurez compris, cette Nacon Revolution X vous offre de nombreuses possibilités de personnalisations, et ce n’est pas tout !





Design

Avant de passer un peu plus en profondeur sur le logiciel fourni avec et sur les performances de la bête, intéressons-nous un peu au design cette Revolution X. Cette dernière reprend bien le design des manettes Xbox, que ce soit au niveau du placement des joysticks ou encore des codes couleurs. Cependant, elle arbore un design légèrement différent, très similaire aux autres manettes de la marque française.

Pour les différences avec la manette officielle, tout d’abord les boutons A B X Y sont mats. Les joysticks intègrent des motifs afin d’éviter la glisse des doigts après de longues heures de jeux. Vous pourrez également remarquer sur le joystick droit une LED. Pour finir nous retrouvons tous les boutons start, share, select ou encore le bouton Xbox. Seul leur arrangement diffère de l’officielle.









Les gâchettes sont légèrement différentes, mais offrent bien un feeling agréable. Le principal atout de cette manette c’est l’ajout de palettes. Ces dernières sont au nombre de 4 et sont situées sur la partie inférieure de l’arrière de la manette. Elles tombent plutôt bien sous les doigts, bien que leur utilisation requiert un temps d’adaptation. deux boutons sont également présents à l’arrière et permettront de choisir entre le mode par défaut ou par un mode customisable, directement via l’application, Nacon Revolution X.

Performances et utilisation

Comme mentionné dans l’unboxing, nous retrouvons des poids supplémentaires afin d’alourdir la Nacon Revolution X et d’améliorer la prise en main de cette dernière. Ils viennent se loger de chaque côté de la manette, leur installation est plutôt aisée. Leur ajout est, selon moi, indispensable, car la manette est peu trop légère sans ces derniers.

Continuons sur les choses modifiables avec les bagues fournies. Ces dernières permettent de modifier la course des joysticks. Je dois avouer qu’à mon niveau de casual gamer, je n’ai pas réellement vu l’intérêt de cette possibilité. Cela permettrait d’augmenter la précision des joysticks dans certains jeux. Je n’ai malheureusement pas trouvé de jeux sur lesquels tester cela.

Pour le reste, à contrario de la Nacon Pro Compact, j’ai grandement apprécié la prise en main de cette Revolution X. Malgré une différence notable avec les manettes officielles, le confort offert n’est pas oublié et tout est fait pour que le joueur sente le moins de gêne possible lors de longues sessions de jeux. Les touches sont agréables au toucher, tout comme les joysticks et la croix directionnelle. Les gâchettes tombent bien sous les doigts et offrent un bon feeling. De plus la course de ces dernières est également réglable via le logiciel de la marque. Cela permettra, par exemple, de déclencher un tir sur votre FPS préféré plus tôt et ainsi éviter d’appuyer complètement sur la gâchette et ainsi perdre en réactivité in-game.

Le logiciel permettra également de paramétrer, entre autres choses, les zones mortes des joysticks, le mapping de chaque touche, y compris des gâchettes supplémentaires ou encore la puissance des vibrations dans les poignées. La gestion de l’audio est également présente. En effet cette Nacon Revolution X intègre une gestion du son compatible

Dolby Atmos. Vous l’aurez compris, le logiciel permet une personnalisation de la manette relativement poussée.









Conclusion

Si je devais trouver un point noir à cette manette, ce serait au niveau des gâchettes supplémentaires. En effet ces dernières, malgré leur placement intelligent, perdent de leurs utilités quand on voit qu’il n’est pas possible de les attribuer à de nouvelles touches, ou alors à des touches du clavier. L’intérêt est donc limité dans des jeux comme Fortnite ou encore Rocket League où il serait intéressant d’utiliser des touches supplémentaires et non d’assigner des touches déjà existantes.

En dehors de cela, la Nacon Revolution X est une bonne alternative aux manettes d’origines. Que ce soit au niveau des finitions, de la prise en main et du confort en jeu, c’est un essai réussi pour la marque française. Cependant, avec un tarif supérieur à ces dernières, arrivera-t-elle à trouver son public en dehors du monde professionnel ?

Si vous êtes intéressé, vous pourrez vous procurer la manette sur le site officiel de la marque pour un tarif de 109.90€.