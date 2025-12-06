Hexaware renforce brillamment sa présence avec un centre au Caire

Hexaware continue d’étendre son influence mondiale en implantant un nouveau centre de livraison au Caire. Cette ouverture stratégique marque une nouvelle étape pour cette entreprise technologique ambitieuse. Les clients en Égypte, au Moyen-Orient et en Europe pourront désormais bénéficier de services améliorés, tout en profitant du savoir-faire reconnu de Hexaware. Découvrez comment cette expansion renforce la position de Hexaware à l’international.

L’ouverture du nouveau centre Hexaware au Caire

Le nouveau centre de Hexaware est situé dans l’un des parcs technologiques les plus modernes du Caire. Une équipe composée d’une centaine de professionnels y travaille déjà. Ce centre offrira des services d’excellence, accessibles à une clientèle internationale. Hexaware vise ainsi à se rapprocher de ses clients clé et à soutenir leur croissance rapide. Cette installation prouve l’ambition de l’entreprise : accélérer sa présence en Égypte et renforcer son réseau global.

Des services clients multilingues pour l’Europe et le Moyen-Orient

Ce nouveau site propose des services multilingues adaptés aux besoins des marchés européens, du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Les clients pourront communiquer en arabe, anglais et autres grandes langues européennes. Grâce à cette diversité, Hexaware offre une expérience client très personnalisée. Les entreprises partenaires bénéficieront d’une assistance continue et de solutions innovantes pour accompagner leur développement rapide à l’international.

Le choix stratégique de l’Égypte pour l’innovation technologique

L’emplacement du centre n’a pas été choisi au hasard. Le Caire offre plusieurs avantages uniques :

Un solide système éducatif

De nombreux talents maîtrisant plusieurs langues

Un fuseau horaire adapté aux marchés européens et du Moyen-Orient

Hexaware profite donc d’une position centrale pour optimiser ses opérations et accélérer l’innovation. L’entreprise combine l’intelligence artificielle, l’automatisation et une équipe qualifiée pour livrer de nouveaux services numériques performants.

En conclusion, Hexaware confirme sa stratégie d’expansion mondiale avec ce nouveau centre du Caire. Il s’agit d’un investissement à long terme qui renforce l’innovation et développe l’excellence de son service client. Grâce à l’intégration de talents locaux et à un écosystème technologique dynamique, Hexaware consolide sa place parmi les leaders du secteur numérique.

