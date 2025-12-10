World Hydrogen Expo 2025 : l’organisateur dévoile les défis et ambitions de la filière hydrogène

Au World Hydrogen Expo 2025, on croise des ministres, des CEO et des géants de l’énergie. Mais pour comprendre vraiment ce qui se joue derrière les stands et les démonstrations, rien ne vaut un échange avec ceux qui bâtissent l’événement. Nous avons rencontré Mr. Young Park, membre clé de l’organisation, pour revenir sur les temps forts du salon, les défis de l’hydrogène et la place de la Corée dans cette industrie en pleine transition. Un entretien sans détour, où il partage sa vision d’un marché encore fragile, mais déterminé à accélérer.

Les technologies qui marquent l’édition

Pour Mr. Young Park, une technologie domine cette édition : le Hyundai NEXO. Un choix assumé. « Le véhicule a déjà six mois, mais il attire toujours autant l’attention », explique-t-il. Le NEXO n’a pas seulement séduit le public. Il a aussi contribué à accélérer l’écosystème coréen, en stimulant les ventes de FCEV et la mise à niveau des stations de recharge à travers le pays. Selon lui, ce modèle reste un pilier visible de la dynamique hydrogène en Corée.

Mais l’exposition ne se limite pas à la mobilité. Chaque année, l’équipe du salon remet un Innovation Award, distinguant le produit le plus remarquable. En 2025, le prix revient à BTE, une entreprise spécialisée dans la génération d’électricité à partir d’hydrogène. « C’est le meilleur produit du salon, sélectionné par les professionnels », souligne Mr. Park. Une manière de rappeler que l’innovation dans l’hydrogène touche aussi bien la mobilité que la production énergétique.

Les défis : infrastructures et coûts qui freinent encore

Derrière l’enthousiasme de la mobilité hydrogène, les obstacles restent bien réels. Mr. Park le reconnaît sans détour : les stations de recharge ne suivent pas encore la demande. Plus de 30 000 NEXO roulent aujourd’hui en Corée, mais les usagers rencontrent toujours des difficultés pour se ravitailler. « Les propriétaires de stations ont du mal à faire tourner leur activité », explique-t-il. Le coût de l’hydrogène, au lieu de baisser comme prévu, a même augmenté ces derniers mois.

Face à cette situation, Hyundai a décidé d’intervenir directement. Le groupe a racheté un opérateur de stations et gère désormais son propre réseau national. Une manière de stabiliser l’infrastructure, d’augmenter le nombre de points de recharge et d’accompagner une croissance qui dépend encore trop de l’investissement privé. Pour Mr. Park, cette stratégie doit permettre de « débloquer un marché encore fragile » et d’améliorer l’expérience des utilisateurs comme celle des exploitants.

Un marché en transition : mobilité, industrie et perspectives mondiales

Pour Mr. Park, la mobilité hydrogène entre dans une phase de transition rapide. La Corée ne repose plus uniquement sur Hyundai. De nouveaux acteurs arrivent, comme Ujin Sanjeon, dont le bus FCEV n’a pas pu être exposé cette année faute de production finalisée, ou Doosan, désormais engagé dans le développement de bus hydrogène. « Nous aurons plus de modèles l’année prochaine », assure-t-il.

L’avenir ne se limite pas aux voitures ou aux bus. La Corée mise aussi sur les mobilités lourdes. Les constructeurs navals travaillent déjà sur des navires à ammoniac et sur des moteurs à combustion hydrogène pour de grands bâtiments. Une orientation stratégique pour un pays qui domine la construction maritime et qui voit dans les piles à combustible une alternative crédible au diesel. Les technologies avancent vite, et Mr. Park affirme que « les cinq prochaines années seront décisives ».

Mais cette dynamique mondiale n’efface pas les tensions du moment. Le secteur vit un ralentissement global, lié aux coûts élevés, au manque d’infrastructures et aux incertitudes politiques. Les investissements se font plus prudents, en Europe comme en Corée. Pourtant, Mr. Park reste confiant : plusieurs grands groupes envisagent de revenir en force dès l’an prochain. « Dans deux à trois ans, nous devrions voir une revitalisation de l’économie hydrogène », estime-t-il, rappelant que bâtir une infrastructure fiable prend du temps.

Le rôle stratégique du salon et de la Corée dans l’hydrogène mondial

Pour Mr. Park, le World Hydrogen Expo n’est plus un simple salon. Il est devenu un point de rencontre stratégique pour les acteurs mondiaux de l’hydrogène. L’édition 2025 en apporte la preuve : la date du salon a été déplacée à début décembre pour accueillir le Hydrogen Council CEO Summit, un événement où près de 200 dirigeants internationaux, dont Linde, Air Liquide, 3M ou encore OP Mobility, ont échangé en privé avec les industriels coréens. « Ils voulaient venir en Corée pour comprendre comment nous avançons sur l’hydrogène », explique-t-il.

Cette montée en puissance s’accompagne d’une évolution interne. Le salon est désormais cogéré par la Korea Automobile & Mobility Association (KAMA) et la Korea Hydrogen Alliance, permettant d’attirer davantage de conférenciers, de sociétés internationales et d’événements parallèles. L’objectif est clair : faire de la Corée un hub centralpour l’énergie hydrogène. Les collaborations se multiplient déjà, de l’Europe à l’Asie du Sud-Est, en passant par le Moyen-Orient et l’Amérique du Sud. « Aucun pays ne peut développer l’hydrogène seul », rappelle Mr. Park. Le salon veut donc devenir la plateforme où se construisent ces partenariats.

Conclusion – Une vision tournée vers 2026

L’entretien avec Mr. Park montre une chose : malgré les obstacles, la dynamique hydrogène avance. Lentement parfois, mais sûrement. Le World Hydrogen Expo veut s’imposer comme un point d’ancrage mondial où se rencontrent industriels, chercheurs et gouvernements pour bâtir un écosystème solide. L’édition 2026 s’annonce déjà plus ambitieuse, avec davantage de participants, de conférences et de partenariats internationaux. « Aidez-nous à promouvoir ce salon dans votre pays », glisse-t-il avec sincérité. Un appel simple qui résume bien l’esprit du secteur : l’hydrogène ne grandira que si tout le monde avance ensemble.