Imec réussit une percée majeure avec ses nanopores haute précision

Imec présente une fabrication inédite de nanopores solides pour la biodétection.

Une nouvelle avancée majeure vient de voir le jour dans le secteur des sciences de la vie. Imec, centre de recherche de pointe, annonce la première fabrication à l’échelle d’une plaquette de nanopores à l’état solide grâce à la lithographie EUV. Cette innovation promet de révolutionner la biodétection et la médecine personnalisée.

Une avancée majeure d’Imec dans la fabrication de nanopores

Pour la première fois, Imec est parvenu à produire des nanopores d’environ 10 nm sur des plaques de 300 mm. Cette prouesse marque la sortie de la technologie des nanopores du laboratoire pour entrer dans le monde industriel. Grâce à une grande uniformité sur toute la surface, la fabrication devient fiable et compatible avec la production de masse. Les chercheurs ambitionnent même d’atteindre bientôt des pores de moins de 5 nm.

La lithographie EUV ouvre la voie à des biocapteurs innovants

La lithographie EUV (ultraviolet extrême), habituellement réservée à la microélectronique, est ici mise au service de la santé. Cette méthode permet une précision de fabrication incomparable, essentielle pour la détection moléculaire. Selon Imec, ce procédé rend possible la création de réseaux de biocapteurs haut débit, performants, et prêts à équiper les solutions de diagnostic rapides.

Applications potentielles des nanopores en santé et en génomique

Le potentiel des nanopores solides s’étend de la génomique à la protomique, mais aussi vers la détection biomoléculaire. Leur capacité à accélérer les analyses ouvre la voie à :

  • La médecine personnalisée améliorée
  • Des diagnostics médicaux plus rapides
  • Le stockage de données moléculaires

Avec une intégration possible dans l’électronique CMOS, la compatibilité et la fiabilité s’en trouvent renforcées.

Pour conclure, Imec prouve son rôle de leader mondial en innovation. Grâce à la lithographie EUV et à la fabrication à grande échelle de nanopores, l’avenir de la biodétection et des applications médicales s’annonce radieux. Les prochaines années pourraient voir l’arrivée de nouveaux outils encore plus précis au service de la santé.

