La figure emblématique de Tekken tire sa révérence : Katsuhiro Harada quitte Bandai Namco  

Hier était une journée sombre pour tous les amateurs et joueurs professionnels de Tekken. Après plus de trois décennies à incarner l’âme de la franchise, Katsuhiro Harada a annoncé son départ de Bandai Namco à la fin de l’année 2025. Producteur emblématique, directeur créatif incontournable et visage public de Tekken, Harada tourne la page d’une carrière qui aura profondément marqué l’histoire du jeu vidéo. Une annonce forte, symbolique, qui résonne particulièrement alors que Tekken fête son 30ᵉ anniversaire.

Katshiro Harada et Bandai Namco : un départ surprise, mais réfléchie

La nouvelle est tombée comme une bombe sur le compte de Katsuhiro Harada hier dans l’après-midi. 30 ans après la sortie du premier opus de Tekken, le papa de la franchise décroche son manteau de directeur créatif en quittant Bandai Namco. Il y explique avoir choisi ce moment précis en raison de plusieurs événements personnels marquants. Parmi eux, il y a le décès d’amis proches, la disparition ou la retraite de collègues qu’il considérait comme des figures paternelles, et surtout, une réflexion intime sur “le temps qu’il lui restait comme créateur”.

Il confie également avoir sollicité l’avis de Ken Kutaragi, pionnier de PlayStation, dont les mots l’ont aidé à franchir le pas. Pour Harada, cette transition n’est pas brutale : ces dernières années, il avait déjà progressivement transmis ses responsabilités — direction narrative, worldbuilding, supervision créative — à d’autres cadres de l’équipe Tekken.

“La série TEKKEN fêtant son 30e anniversaire, une étape importante pour un projet auquel j’ai consacré une grande partie de ma vie, j’ai estimé que c’était le moment idéal pour clore un chapitre”, ajoute Katsuhiro Harada dans son annonce de retraite.

Retrouvez l’intégralité du tweet ci-dessous :

https://twitter.com/Harada_TEKKEN/status/1997952347709034747

Un adieu en fanfare pour les finales du Tekken World Tour

Bandai Namco a rapidement tenu à rassurer la communauté. Le studio affirme que le départ de Harada n’impactera pas les plans en cours pour Tekken 8. Les mises à jour, DLC et roadmap continuent donc comme prévu. L’équipe s’engage également à préserver l’héritage laissé par Harada, promettant de rester attentive aux retours des joueurs. Le but est de toujours maintenir la vision et l’identité qui ont façonné la licence depuis 1994.

Harada a néanmoins accompagné son annonce d’une bonne nouvelle. Pour rendre honneur au papa de Tekken, Bandai Namco le convie aux finales du Tekken World Tour, qui se déroulera à Malmö, Suède du 29 janvier au 1er février 2026. Il y diffusera un mix DJ d’une heure, baptisé “TEKKEN: A 30-Year Journey – Harada’s Final Mix”.

C’est donc une page majeure de l’histoire du jeu de combat qui se tourne. Harada promet de dévoiler “en temps voulu” ses futurs projets, et après trois décennies d’influence, impossible de ne pas attendre la suite avec curiosité.

L’équipe du Café du Geek, fan de jeu de baston, le remercie du fond du cœur pour son impressionnant travail.