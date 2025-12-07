World Hydrogen Expo 2025 : la transition hydrogène prend un nouvel élan à Séoul

Le World Hydrogen Expo 2025 a ouvert ses portes cette semaine à Séoul, sous une pluie de discours officiels et de poignées de main qui en disent long sur l’importance stratégique de l’hydrogène aujourd’hui. Pendant quatre jours, le KINTEX devient le centre névralgique d’une filière en pleine mutation, où ministres, industriels et experts viennent rappeler l’urgence climatique mais aussi l’énorme potentiel économique de ce marché. L’ambiance était à la fois solennelle et électrique. On sentait que chacun voulait marquer ce début d’édition déjà annoncée comme la plus importante jamais organisée. Une phrase du ministre coréen, lancée presque comme un constat glacé, a d’ailleurs figé la salle : « Nous avons dépassé les +1,5°C. L’hydrogène n’est plus une option. C’est une nécessité. » Un message clair pour un salon qui ambitionne de devenir la plateforme mondiale de référence sur l’hydrogène.

Un salon devenu plateforme mondiale pour l’hydrogène

Le World Hydrogen Expo 2025 marque un tournant majeur pour la filière. Le salon fusionne pour la première fois l’exposition H2 MEET et la conférence internationale, créant un événement unique pensé comme une plateforme mondiale couvrant toute la chaîne de valeur de l’hydrogène. Cette nouvelle formule doit permettre de réunir au même endroit les leaders politiques, les industriels et les experts pour accélérer la coopération internationale et structurer un marché encore en phase d’ajustement.

Selon les organisateurs, l’objectif est clair : faire de la Corée un hub stratégique de l’hydrogène. Le salon accueille cette année entre 250 et 320 entreprises issues de plus de 20 à 26 pays, avec un flux attendu de 30 000 visiteurs sur quatre jours. Une montée en puissance assumée, renforcée par la tenue parallèle du Hydrogen Council CEO Summit, qui réunit plus de 150 dirigeants mondiaux du secteur.

L’espace d’exposition s’étend sur plus de 22 000 m², couvrant l’ensemble du cycle hydrogène : production, stockage, transport, mobilité, industrie. Cette configuration vise à encourager les échanges concrets autour des technologies, mais aussi à soutenir les projets communs dans un contexte où la filière cherche toujours à réduire les coûts du hydrogène propre et à stabiliser ses chaînes d’approvisionnement.

Avec cette édition 2025, le salon change d’échelle et s’impose comme une vitrine mondiale pour les solutions hydrogène. Une ambition portée par les interventions officielles dès la cérémonie d’ouverture, où plusieurs responsables ont rappelé l’urgence climatique et la nécessité de coordonner les investissements.

Les priorités stratégiques exposées lors de la conférence par Laurent Antony

La conférence d’ouverture du World Hydrogen Expo 2025 a posé les bases d’une coopération internationale renforcée. Le keynote de Laurent Antony, président de l’IPHE, a apporté une vision globale des enjeux actuels. Son message était clair : l’hydrogène ne pourra devenir un pilier énergétique que si les pays avancent ensemble, avec des standards harmonisés et des règles communes pour faciliter le commerce mondial.

L’un des points centraux de son intervention concernait la certification. L’IPHE travaille depuis plusieurs années sur une méthodologie commune permettant de mesurer précisément l’empreinte carbone de l’hydrogène, depuis la production jusqu’à l’utilisation. Cette méthodologie est aujourd’hui devenue un standard ISO, utilisé comme base par de nombreux schémas de certification. Un élément essentiel pour un marché encore fragmenté, où près de 30 systèmes nationaux coexistent.

Il a également insisté sur la nécessité d’un “hydrogen passport”, un système de traçabilité internationale pensé pour faciliter les échanges de données et garantir la transparence sur la qualité de l’hydrogène commercialisé. Ce dispositif, soutenu par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’Organisation mondiale des douanes (OMD), doit permettre d’éviter les barrières réglementaires et d’accélérer la création d’un véritable marché mondial de l’hydrogène.

Autre point majeur : la formation. Pour Laurent Antony, aucune filière hydrogène ne pourra émerger sans une montée en compétence massive des travailleurs. L’IPHE encourage donc les pays à partager leurs meilleures pratiques et à accompagner les nations émergentes dans le développement de leurs compétences techniques. Un enjeu crucial pour sécuriser les futures infrastructures et attirer les investisseurs.

Au final, la conférence a mis en lumière une réalité : malgré une phase d’ajustement du marché, les investissements restent dynamiques, et plus de 1 800 projets mondiaux sont en préparation. La coordination internationale sera la clé pour transformer ces initiatives en un système cohérent et durable.

Un salon tourné vers l’innovation et les partenariats

Au-delà des discours, le World Hydrogen Expo 2025 met en avant une volonté claire : créer un écosystème où l’innovation et la collaboration accélèrent le passage à une économie hydrogène mondiale. L’organisation multiplie les formats pour favoriser les échanges concrets, qu’il s’agisse de technologies, de politiques publiques ou de modèles industriels.

L’un des moments forts de cette édition est le H2 Innovation Award. Cette remise de prix met en lumière les entreprises les plus avancées dans la production, le transport, le stockage ou les usages de l’hydrogène. L’objectif est simple : encourager l’innovation et créer une dynamique où les solutions les plus efficaces peuvent rapidement trouver des débouchés industriels.

Le salon accueille également le Global Partnership Consulting for the Hydrogen Industry, organisé avec KOTRA. Pendant quatre jours, des acheteurs internationaux et plus de 80 entreprises coréennes participent à des rendez-vous d’affaires dédiés à l’export et aux partenariats technologiques. Ce dispositif doit aider les acteurs locaux à s’insérer dans la chaîne de valeur mondiale de l’hydrogène, un enjeu stratégique pour un pays qui vise un rôle central dans le secteur.

Autre rendez-vous important : l’Assemblée générale du GHIAA, qui rassemble des associations hydrogène de 26 pays. Ce réseau mondial discute de projets communs et partage des retours d’expérience sur la transition vers un hydrogène propre. La présence de cette organisation confirme le positionnement du salon comme une plateforme internationale majeure.

Enfin, la coopération technologique occupe une place de choix. La conférence Corée–Allemagne, organisée juste avant l’ouverture, montre que les échanges bilatéraux restent essentiels. Les discussions portent sur cinq axes clés : politiques, production, stockage, utilisation et sécurité. Là encore, l’objectif est d’aligner les visions et de faire émerger des initiatives communes.

Les entreprises et technologies en vedette

Le World Hydrogen Expo 2025 réunit les acteurs les plus influents de la chaîne de valeur hydrogène. Hyundai Motor Group occupe la place centrale avec le plus grand stand du salon et une présence élargie sur toute la filière : électrolyse PEM, infrastructures de recharge, piles à combustible et applications industrielles. Le groupe propose aussi des sessions pédagogiques via l’HTWO Academy, ainsi que des essais du nouveau NEXO, permettant au public et aux professionnels de découvrir concrètement la mobilité hydrogène.

Autour de lui, les géants mondiaux comme 3M, Linde, Air Liquide, Henkel LOCTITE ou Mitsubishi Chemical Group présentent leurs technologies. Ils couvrent toutes les étapes : production, transport, stockage, et utilisation. Plus de 250 entreprises et 20 pays participent, faisant de l’événement une vitrine complète des solutions qui dessinent l’avenir de l’hydrogène propre.

Conclusion – Un rendez-vous stratégique pour l’avenir de l’hydrogène

Le World Hydrogen Expo 2025 confirme une chose : l’hydrogène est devenu un enjeu global qui dépasse les frontières et les discours politiques. Cette édition réunit des dirigeants, des industriels et des experts décidés à accélérer la transition vers une énergie plus propre, tout en cherchant à harmoniser les standards et sécuriser les investissements. Le salon s’impose ainsi comme une plateforme mondiale incontournable, où innovation, coopération et vision stratégique se rencontrent. En rassemblant tout l’écosystème sous un même toit, la Corée se place au centre du jeu pour façonner l’avenir de la filière hydrogène. Une ambition affichée, et désormais visible dans chaque pavillon du salon.