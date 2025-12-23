Vince Zampella, co-créateur de Call of Duty, meurt subitement à 55 ans

L’univers du jeu vidéo a encore perdu l’un de ses architectes les plus influents cette année. Vince Zampella, co-créateur de la franchise Call of Duty et figure de proue du développement de jeux de tir à la première personne, est décédé dimanche 21 décembre 2025 à l’âge de 55 ans dans un tragique accident de voiture en Californie. Sa disparition soudaine laisse une marque profonde dans l’industrie, où son héritage créatif a façonné des générations de joueurs et de développeurs.

Qu’est-il arrivé à Vince Zampella ?

La mauvaise nouvelle a fait l’effet d’une bombe hier soir sur les réseaux sociaux. Selon les autorités californiennes, Vince Zampella a été impliqué dans un accident sur Angeles Crest Highway. Peu après avoir quitté un tunnel, sa Ferrari 296 GTB a quitté la route, percuté une barrière en béton et pris feu.

Malheureusement, Zampella a été déclaré mort sur place et un passager a également succombé à ses blessures à l’hôpital. Les circonstances exactes et les causes de l’accident restent en cours d’enquête. Il n’y a non plus d’indication officielle sur l’implication éventuelle de substances ou de facteurs mécaniques… Du moins pour l’instant.

Du rêveur au pionnier des FPS

Né en octobre 1970, Vincent Walter Zampella II s’est imposé comme une figure emblématique du développement vidéoludique. Après des débuts modestes dans l’industrie à la fin des années 1990, il s’est rapidement fait remarquer par son travail de lead designer sur Medal of Honor: Allied Assault, un titre qui a aidé à définir le genre historique des jeux de tir.

En 2002, il co-fonde Infinity Ward avec Jason West et Grant Collier. Leur premier titre, Call of Duty (2003), est devenu l’une des franchises les plus vendues et influentes de l’histoire du jeu vidéo, dépassant les 500 millions d’exemplaires vendus à travers le monde. Sous sa direction, des épisodes comme Modern Warfare ont redéfini la narration cinématographique et la conception multijoueur des FPS modernes.

Après une séparation d’Activision en 2010, Zampella co-fonde Respawn Entertainment sous l’égide d’Electronic Arts. Là, il supervise la création de franchises à succès telles que Titanfall, Apex Legends et les titres Star Wars Jedi. Plus récemment, il avait pris la tête de la franchise Battlefield chez EA, supervisant le développement de Battlefield 6.

La mort tragique de Vince Zampella a secoué le monde du jeu vidéo. Peu après l’annonce de la mauvaise nouvelle, des hommages ont afflué du monde entier. Electronic Arts salue Zampella comme un “créateur visionnaire” dont le travail a “façonné le divertissement interactif moderne”. Respawn Entertainment le qualifie même de “titan, légende de l’industrie et un leader visionnaire”.

We're heartbroken by the passing of our founder and dear friend Vince Zampella.



— Respawn (@Respawn) December 22, 2025

Sa carrière, marquée par la création de franchises emblématiques et l’innovation constante, restera gravée comme l’un des chapitres les plus déterminants de l’histoire des jeux vidéo. Le Café du Geek adresse ses pensées les plus sincères à sa famille, à ses proches.