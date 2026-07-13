Test – Dreame L50s Pro Ultra : de grands rêves, un grand gabarit

L’aspirateur robot a bien changé. Il ne se contente plus d’aspirer. Il lave aussi le sol, tout seul, pendant qu’on fait autre chose. Dreame pousse loin cette promesse avec le L50s Pro Ultra. Au menu : 30 000 Pa d’aspiration, des serpillières rotatives et une station qui fait presque tout. Le tout à 749 €, un tarif contenu pour cette catégorie. Reste une question : tient-il le quotidien, ou paie-t-on encore pour du haut de gamme ailleurs ?

Notre avis en bref sur le Dreame L50s Pro Ultra

Le Dreame L50s Pro Ultra est un excellent aspirateur robot. Il nettoie mon appartement à fond, sans que j’aie à y penser. Les serpillières rotatives lavent vraiment le sol. Elles vont chercher la poussière dans les recoins. La station gère le reste. Elle remplit l’eau, lave les serpillières et vide la poussière. J’adore aussi son bac de solution nettoyante, dosé tout seul. Il reste deux bémols : le gabarit imposant et une navigation perfectible. Mais à 749 €, le rapport qualité-prix est rare. Je lui mets un beau 9/10.

Produit disponible sur dreame L50s Pro Ultra Robot aspirateur Laveur, 30 000 Pa, 100 Jours de vidage Automatique, Nettoyage des serpillières à Haute température, Nettoyage des Bords et des Coins, Brosse Anti-enchevêtrement

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Déballage : une station qui joue les tours de contrôle

Le carton est lourd. Logique : la station en impose. On la sort d’abord, bien emballée, puis le robot et les accessoires. Tout est rangé proprement. Dreame soigne la présentation, comme souvent.

À l’ouverture, la station occupe déjà tout l’espace.

Dans la boîte, on trouve l’essentiel. Le robot, la station, une serpillière de rechange, un sac à poussière et un flacon de solution nettoyante. Le guide de démarrage va droit au but. En dix minutes, tout est en place et l’application Dreamehome prend le relais.

Design et encombrement : élégant, mais haut perché

On reconnaît tout de suite la patte Dreame. La station adopte une tour verticale, haute et plutôt fine. L’ensemble reste élégant. On note un joli bandeau en métal brossé et un liseré doré « Designed by Dreame ». Posée dans un coin, elle en jette. Mais soyons clairs : elle prend de la hauteur, et ça se voit dans une pièce.

Un bandeau métal brossé et un liseré doré « Designed by Dreame ».

Le robot, lui, mesure 10,3 cm de haut. C’est correct. Le souci vient de la tourelle LiDAR. Elle dépasse du capot et ne se rétracte pas. Sous un meuble bas, le robot passe son chemin. Dommage, car il se faufile bien partout ailleurs. Ce n’est pas le plus discret, mais son design assumé me plaît.

Vue de dessus : la tourelle LiDAR dépasse nettement du capot.

Aspiration et lavage : là, il fait le job

Côté nettoyage, c’est du sérieux. Le moteur pousse jusqu’à 30 000 Pa d’aspiration. Il avale poussière, miettes et poils sans broncher. La brosse latérale ramène les saletés des bords vers le centre. Sur mon parquet comme sur les tapis, le résultat est net.

La brosse latérale ramène la poussière des bords vers l’aspiration.

Mais le vrai plus, ce sont les serpillières rotatives. Elles ne posent pas juste un chiffon humide sur le sol. Elles frottent, et elles s’étendent sur les côtés pour longer les plinthes. Et, elles nettoient donc en profondeur, jusque dans les recoins. Pour un premier robot, je conseille un grand nettoyage manuel avant. Ensuite, un passage par semaine suffit à garder le sol impeccable.

Navigation et détection : le point faible

C’est ici que le bât blesse. Sur le papier, la dotation impressionne. On trouve un LiDAR, une caméra AI Action et une lumière structurée 3D. Dreame annonce même la reconnaissance de plus de 220 obstacles. Souvent, ça marche bien : il contourne les chaussures et les pieds de chaise.

La caméra « AI Action » et la tourelle LiDAR gèrent la navigation.

Dans les faits, la navigation reste perfectible. Plusieurs fois, il s’est coincé dans un câble qui traînait. Il se repère aussi un peu moins bien que les modèles à 1 000 ou 1 500 €. Ces derniers évitent ces pièges sans sourciller. La différence se joue sans doute côté capteurs et logiciel. Rien de rédhibitoire, mais je range mes câbles avant de le lancer.

Station et entretien : le vrai cerveau du produit

La station fait le gros du travail. Elle embarque deux grands bacs : l’eau propre (4,5 L) et l’eau usée (4 L). Un sac de 3,2 L récupère la poussière pendant près de 100 jours. Après chaque passage, elle lave les serpillières à l’eau chaude, à 100 °C. Puis elle les sèche à l’air chaud, ce qui évite les mauvaises odeurs.

Deux grands bacs : l’eau propre d’un côté, l’eau usée de l’autre.

Mon détail préféré tient dans un petit bac à part. Il contient la solution nettoyante, que la station dose toute seule dans l’eau. Fini le dosage à la main, contrairement à d’autres robots. On remplit, on oublie, et l’entretien se fait presque sans nous. C’est ce genre d’automatisme qui justifie le prix.

Dans la station, les serpillières passent au lavage à l’eau chaude.

Conclusion : que vaut le Dreame L50s Pro Ultra ?

Le Dreame L50s Pro Ultra tient sa promesse. Il aspire fort, lave vraiment et s’entretient quasiment seul. Sa station bien pensée fait le gros du travail. Au quotidien, mon sol reste propre sans effort. Pour un aspirateur laveur, c’est exactement ce qu’on demande. Restent ses deux limites : un gabarit encombrant et une navigation qui se fait parfois piéger. Rien de grave si vous rangez vos câbles. Et à 749 €, il se place pile entre l’entrée de gamme décevante et le très haut de gamme hors de prix. Ce compromis, franchement, il le réussit très bien.

Produit disponible sur dreame L50s Pro Ultra Robot aspirateur Laveur, 30 000 Pa, 100 Jours de vidage Automatique, Nettoyage des serpillières à Haute température, Nettoyage des Bords et des Coins, Brosse Anti-enchevêtrement

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