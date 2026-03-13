Le réseau de campus hôtelier offre une expérience connectée inédite

Huawei, en partenariat avec Bittel, lance une nouvelle solution de réseau de campus hôtelier baptisée Xinghe Al SafeStay. Cette innovation vise à transformer l’expérience des clients des hôtels grâce à la technologie Wi-Fi 7 et à de l’intelligence artificielle. Retour sur cette annonce faite lors du MWC Barcelona 2026.

Huawei et Bittel dévoilent la solution réseau de campus hôtelier

Lors du salon mondial des technologies mobiles, Huawei et Bittel ont présenté la solution Xinghe Al SafeStay. Ce réseau de campus hôtelier promet un accès Wi-Fi 7 performant pour tous les types d’hôtels. L’objectif est d’apporter plus de rapidité, de sécurité et de simplicité dans la gestion des services proposés aux clients.

Une couverture Wi-Fi 7 et une gestion intelligente des hôtels

La solution repose sur les produits AirEngine de Huawei pour offrir une couverture complète. Elle propose un accès double 10 Gbps, aussi bien pour la connexion filaire que pour le sans-fil. Grâce à un système de commande intelligent lié à l’IoT, la gestion de la température dans les chambres devient simple et automatisée. Ce système permet aussi une réduction de 20 % de la consommation d’énergie, tout en assurant un confort optimal aux clients.

Des avantages concrets pour la sécurité et l’efficacité énergétique

La sécurité, essentielle pour les hôtels, est garantie 24h/24 et 7j/7 avec cette nouvelle technologie. La solution minimise le besoin d’appareils supplémentaires comme des capteurs ou des radars. Les équipes bénéficient par ailleurs de processus simplifiés pour l’installation et le débogage, permettant un déploiement beaucoup plus rapide.

En conclusion, la solution de réseau de campus hôtelier signée Huawei et Bittel marque un tournant pour le secteur hôtelier. Elle allie technologie avancée, simplicité d’utilisation, efficacité énergétique et sécurité. Les hôtels y gagnent en compétitivité et leurs clients profitent d’une expérience vraiment connectée et agréable.

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