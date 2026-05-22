Les Funko Pop! célèbrent l’arrivée de Star Wars : The Mandalorian and Grogu au cinéma

Le retour de Star Wars au cinéma était attendu par des millions de fans à travers le monde. C’est désormais une réalité avec la sortie de Star Wars : The Mandalorian and Grogu. Après avoir conquis le public sur Disney+ grâce à la série The Mandalorian, Din Djarin et son inséparable Grogu passent officiellement au grand écran. Il s’agit d’un événement important pour la licence créée par George Lucas. De plus, l’univers des produits dérivés qui l’accompagne depuis des décennies va aussi en bénéficier.

Comme souvent lorsqu’un nouveau projet Star Wars arrive, Funko répond présent avec plusieurs figurines inédites. Parmi elles, deux modèles attirent particulièrement l’attention des collectionneurs : les Funko Pop! Star Wars n°818 et n°823. Deux références qui mettent à l’honneur le duo le plus populaire de la franchise moderne.

Une Funko Pop! 818 centrée sur le duo emblématique

La première nouveauté est sans doute celle qui attirera le plus de regards. La Funko Pop! n°818 met en scène Din Djarin accompagné de Grogu. Depuis leur première apparition dans la série lancée en 2019, les deux personnages sont devenus indissociables. Le Mandalorien, chasseur de primes solitaire au code d’honneur strict, et Grogu, petite créature mystérieuse rapidement surnommée « Baby Yoda » par les fans, ont largement participé au renouveau de la licence.

Cette figurine reprend justement cette relation devenue emblématique. On y retrouve Din Djarin dans son armure caractéristique en beskar, tandis que Grogu l’accompagne fidèlement. Par ailleurs, le design reste fidèle au style Funko avec ses proportions caricaturales tout en conservant les détails qui permettent d’identifier immédiatement les personnages.

Pour les amateurs de produits dérivés Star Wars, cette Pop! 818 possède un avantage évident : elle réunit les deux héros dans une seule pièce. Cela en fait déjà une figurine particulièrement attractive pour une exposition ou une collection dédiée à The Mandalorian.

Grogu en vedette avec la Funko Pop! 823

De son côté, la Funko Pop! n°823 fait le choix de mettre Grogu sous les projecteurs. La figurine représente le petit personnage installé dans son célèbre landau flottant. Cet accessoire est devenu au fil des épisodes l’un des éléments visuels les plus reconnaissables de l’univers récent Star Wars.

Funko mise ici clairement sur le capital sympathie du personnage. Il faut dire que Grogu est rapidement devenu un véritable phénomène culturel. De plus, son apparence attachante, ses pouvoirs liés à la Force et sa relation avec Din Djarin ont largement dépassé le cadre des seuls fans de science-fiction.

Cette Pop! 823 adopte un style plus orienté collection “cute”, avec un rendu fidèle aux traits du personnage. En outre, le landau apporte également une touche supplémentaire qui permet à cette édition de se distinguer des nombreuses figurines Grogu déjà commercialisées ces dernières années.

Une sortie qui accompagne l’arrivée du film au cinéma

L’arrivée de ces figurines n’est évidemment pas un hasard. Elles accompagnent directement la sortie de Star Wars : The Mandalorian and Grogu. Ce film marque le grand retour de la saga sur grand écran après plusieurs années d’absence.

Le film représente une étape importante pour Lucasfilm. Là où les précédents longs-métrages s’appuyaient principalement sur la famille Skywalker, ce nouveau chapitre choisit de mettre en avant des personnages plus récents. Ces nouveaux héros sont déjà extrêmement populaires.

Le passage de la série télévisée au cinéma montre également la confiance placée dans Din Djarin et Grogu. Leur succès sur Disney+ a transformé le duo en véritable locomotive commerciale. Ils sont désormais capables de générer autant d’engouement que les héros historiques de la franchise.

Et comme souvent avec Star Wars, les produits dérivés suivent immédiatement. Les Funko Pop! font désormais partie intégrante de cette stratégie. Elles s’inscrivent au même titre que les LEGO, les figurines Black Series ou encore les objets collectors.

Des pièces qui devraient séduire les collectionneurs

Avec ces références 818 et 823, Funko joue une carte relativement sûre. D’un côté, une figurine réunissant les deux héros du film. De l’autre, une édition centrée sur Grogu, personnage devenu incontournable dans la pop culture moderne.

Les fans de la série y verront une manière de prolonger l’expérience après le passage au cinéma. Par ailleurs, les collectionneurs Star Wars auront probablement envie d’ajouter ces nouveautés à leurs vitrines.

Une chose est certaine : entre la sortie du film et l’arrivée de ces nouvelles figurines, Din Djarin et Grogu continuent de s’imposer comme les nouvelles icônes de l’univers Star Wars. Funko compte bien profiter de cet engouement galactique.