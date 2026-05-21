Manhwa – Item Légendaire : le tome 6 du manhwa de Jung Seonyul et Hess arrive chez Sikku / Michel Lafon

Les amateurs de manhwas d’action et de fantasy peuvent se réjouir : Item Légendaire poursuit son aventure avec la sortie du tome 6 aux éditions Sikku, le label manga et webtoon de Michel Lafon. Imaginée par Jung Seonyul et illustrée par Hess, la série continue de développer son univers. Celui-ci mêle progression façon RPG, combats spectaculaires et mythologie nordique.

Depuis ses débuts, Item Légendaire suit le parcours de Jaehyun, un héros qui obtient un objet aux pouvoirs extraordinaires lui permettant de modifier son destin. Grâce à ses connaissances du futur et à sa montée en puissance progressive, il tente de faire face à des menaces toujours plus importantes.

Dans ce sixième tome, l’intrigue franchit une nouvelle étape. Jaehyun doit désormais s’attaquer à des enjeux dépassant sa simple survie. De plus, il se retrouve confronté à des forces bien plus grandes, avec notamment l’influence grandissante des dieux d’Asgard. L’histoire met également en avant les manœuvres de Goo Jayin, directeur de l’académie Milesse. Les ambitions de ce dernier pourraient bouleverser l’équilibre du monde.

La série continue de séduire grâce à son mélange entre codes du jeu vidéo, montée en niveau du héros, artefacts légendaires et inspiration issue de la mythologie nordique. D’ailleurs, ce cocktail rappelle certains grands succès du genre. Cependant, la série conserve sa propre identité.

Visuellement, Hess conserve un style dynamique qui met particulièrement en valeur les affrontements et les créatures rencontrées par Jaehyun. Le format papier permet également de profiter pleinement des illustrations et de l’intensité des scènes d’action.

Avec plus de 300 pages, ce tome 6 s’annonce comme une lecture incontournable pour les fans de fantasy et de webtoons d’action. Il marque une nouvelle étape dans l’évolution de la série et prépare visiblement des événements encore plus ambitieux pour la suite.

Le tome 6 de Item Légendaire est désormais disponible en librairie chez Sikku / Michel Lafon.

Informations

Titre : Item Légendaire – Tome 6

Auteur : Jung Seonyul

Illustrateur : Hess

Éditeur : Sikku / Michel Lafon

Genre : Action, fantasy, webtoon, mythologie nordique

Disponibilité : En librairie dès maintenant