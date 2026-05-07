Manga – ARMS fait son grand retour chez Mangetsu avec une somptueuse Wide Edition

Les amateurs de mangas cultes des années 90 peuvent se réjouir : ARMS, l’œuvre emblématique de Ryōji Minagawa et Kyōichi Nanatsuki, revient enfin en France dans une toute nouvelle édition signée Mangetsu. Longtemps introuvable après son arrêt chez Kana il y a plusieurs années, le manga de science-fiction et d’action renaît aujourd’hui sous la forme d’une “Wide Edition”, un format prestigieux qui devrait séduire aussi bien les nostalgiques que les nouveaux lecteurs.

Publié initialement entre 1997 et 2002 au Japon, ARMS s’est rapidement imposé comme une référence du shōnen SF grâce à son mélange explosif de thriller technologique, de conspirations et de combats ultra nerveux. Récompensé par le prestigieux Prix Shogakukan du meilleur manga shōnen en 1999, le titre a également eu droit à une adaptation animée sous le nom Project ARMS.

Une nouvelle édition pensée pour redécouvrir le manga

Cette réédition proposée par Mangetsu reprend le format japonais “Wideban”, avec des tomes doubles et un format agrandi permettant de mieux apprécier le trait détaillé et dynamique de Ryōji Minagawa. La série passera ainsi de 22 volumes à 12 tomes plus épais et plus luxueux.

Le tome 1 est disponible depuis le 6 mai 2026 au prix de 16,95 €. Avec ses plus de 400 pages, cette édition se veut clairement collector tout en restant accessible pour ceux qui souhaitent replonger dans cette œuvre culte.

Une histoire sombre et captivante

L’histoire suit Ryô Takatsuki, un lycéen qui semble mener une existence normale malgré une étrange faculté de régénération au niveau de son bras droit, conséquence d’un mystérieux accident survenu durant son enfance. Mais sa vie bascule lorsqu’il rencontre Hayato Shingû, un nouvel élève au comportement agressif dont le bras peut littéralement se transformer en arme monstrueuse.

Très vite, Ryô découvre qu’il possède lui aussi un pouvoir similaire. Tous deux se retrouvent alors liés au mystérieux projet “ARMS”, une expérience secrète impliquant des nanomachines biologiques et une organisation tentaculaire prête à tout pour récupérer ces armes vivantes.

Derrière ses scènes d’action spectaculaires, ARMS développe surtout une histoire humaine autour d’adolescents perdus face à des pouvoirs qu’ils n’ont jamais demandés. Le manga explore des thèmes comme la peur de soi-même, la manipulation génétique, l’identité et la survie dans un monde dominé par des organisations secrètes.

Un manga qui n’a pas pris une ride

Ce qui frappe encore aujourd’hui avec ARMS, c’est la maîtrise de son rythme. Dès les premières pages, le lecteur est happé dans une intrigue dense où les révélations s’enchaînent sans jamais perdre en intensité. Les affrontements restent impressionnants, mais c’est surtout l’atmosphère paranoïaque et oppressante qui fait toute la force du titre.

Le dessin de Ryōji Minagawa conserve également un charme fou. Son trait nerveux, très marqué par les années 90, donne une vraie identité au manga. Les scènes d’action bénéficient énormément du grand format de cette Wide Edition, qui permet enfin d’apprécier pleinement la précision du découpage et la violence des transformations des ARMS.

Une excellente porte d’entrée pour découvrir un classique

Avec cette nouvelle édition, Mangetsu remet en lumière un manga qui a profondément marqué toute une génération de lecteurs. Pour ceux qui n’ont jamais découvert ARMS, cette Wide Edition représente probablement la meilleure manière d’entrer dans l’univers imaginé par Ryōji Minagawa.

Entre science-fiction, action, thriller et récit initiatique, ARMS reste aujourd’hui encore d’une efficacité redoutable. Une œuvre intense, sombre et terriblement addictive qui mérite largement sa place dans toute bibliothèque manga.

Le tome 1 de ARMS Wide Edition est disponible dès maintenant en librairie.