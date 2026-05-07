OpenAI accélère la cadence : le smartphone dédié à ChatGPT arriverait dès 2027

Le projet de smartphone entièrement conçu par OpenAI franchit une étape décisive. Initialement attendu pour 2028, cet appareil d’un nouveau genre pourrait finalement débarquer sur le marché dès 2027. L’analyste de renom Ming-Chi Kuo révèle que l’entreprise de Sam Altman souhaite bousculer le calendrier traditionnel pour imposer sa vision de l’intelligence artificielle mobile.

Une sortie avancée pour répondre aux enjeux stratégiques d’OpenAI

L’accélération du développement de ce téléphone répond à une logique commerciale précise. OpenAI envisage une introduction en bourse majeure pour la fin de l’année 2027. Le lancement d’un produit physique révolutionnaire constituerait un argument de poids pour séduire les investisseurs. Mais aussi, pour démontrer la solidité du modèle économique de l’entreprise.

Par ailleurs, la concurrence s’intensifie sur le segment des terminaux dopés à l’IA. Les géants du secteur intègrent massivement des agents intelligents dans leurs systèmes d’exploitation. OpenAI ne peut donc pas se permettre de laisser le champ libre trop longtemps. Cette urgence s’inscrit dans une dynamique plus large, alors qu’en parallèle, OpenAI lance GPT-5.5 pour reprendre la tête du marché de l’IA.

L’expérience utilisateur : la fin du règne des applications classiques

Ce smartphone ne se contente pas d’intégrer une application de discussion. Il ambitionne de transformer radicalement notre manière d’interagir avec la technologie. L’objectif principal consiste à éliminer l’usage manuel des applications tierces. Grâce à un agent IA proactif, une simple commande vocale ou textuelle permettra de gérer des tâches complexes de bout en bout.

À titre d’exemple, l’utilisateur pourra déléguer l’organisation complète d’un voyage. L’intelligence artificielle se chargera alors de réserver les hôtels et les moyens de transport sans que l’utilisateur n’ait besoin d’ouvrir une seule plateforme de réservation. Cette intégration poussée nécessite des infrastructures robustes, comme le montre Infosys et OpenAI avec leur partenariat ambitieux pour booster l’innovation IA.

Une fiche technique sur-mesure pour une puissance de calcul inédite

Pour animer une telle interface, OpenAI s’appuierait sur des composants de pointe. Les informations actuelles désignent MediaTek comme le fournisseur privilégié pour concevoir une puce exclusive dérivée du Dimensity 9600. Ce processeur sortirait des usines de TSMC, garantissant une gravure de haute précision.

Une architecture optimisée pour le traitement neuronal

Le cœur de l’appareil reposerait sur une structure à double NPU (Neural Processing Unit). Cette configuration permet de traiter les processus d’intelligence artificielle de manière simultanée et ultra-rapide. Le smartphone intégrerait également de la mémoire vive LPDDR6 et un stockage UFS 5.0 pour assurer une fluidité exemplaire. OpenAI mise sur un volume de production ambitieux avec un objectif de 30 millions d’unités expédiées sur la période 2027-2028.