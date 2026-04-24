Infosys OpenAI : un partenariat ambitieux pour booster l’innovation IA

Infosys OpenAI change la donne dans le secteur de l’intelligence artificielle. Avec cette annonce de partenariat, les entreprises voient apparaître de nouveaux horizons. L’objectif : accélérer la transformation numérique et révolutionner la manière de développer des logiciels. Découvrons comment cette alliance promet d’améliorer la productivité et l’innovation.

Les objectifs de la collaboration entre Infosys et OpenAI

La collaboration entre Infosys et OpenAI vise un objectif fort. Il s’agit d’accélérer l’innovation et de faciliter le déploiement de l’IA à grande échelle. Grâce à Infosys Topaz et les solutions comme Codex d’OpenAI, les entreprises passent de simples tests à des projets concrets en production. La priorité est aussi d’assurer une adoption responsable, en tenant compte de la gouvernance et de l’éthique.

Modernisation des systèmes grâce à l’IA générative

L’un des axes phares de cette alliance est la modernisation rapide des systèmes existants. Infosys OpenAI cible l’ingénierie logicielle, l’automatisation et le e-commerce. L’intégration de Codex dans les workflows de développement permet :

d’accélérer les cycles de livraison,

d’améliorer la productivité des équipes techniques,

de réduire le time-to-market.

Les entreprises profitent ainsi de l’automatisation avancée tout en gardant un œil sur la qualité et la sécurité.

Avantages pour les entreprises adoptant Infosys OpenAI

L’association Infosys OpenAI apporte plusieurs bénéfices concrets pour les organisations. Parmi eux :

La possibilité de repenser les workflows. Le renforcement de la transformation des projets d’ingénierie. L’automatisation des revues de code et la détection de failles en temps réel.

De plus, ce partenariat s’appuie sur l’expertise internationale d’Infosys pour accompagner les clients à toutes les étapes, de l’expérimentation à l’adoption à grande échelle.

En résumé, Infosys OpenAI donne un nouvel élan à la transformation digitale. Grâce à ce partenariat, les entreprises peuvent adopter l’intelligence artificielle sur de vastes projets, tout en garantissant sécurité et gouvernance. Cet accord marque une étape clé pour l’innovation et la modernisation dans tous les secteurs.

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