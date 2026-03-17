Manhwa – High School Mercenary : le tome 10 débarque chez Sikku / Michel Lafon

Les amateurs d’action et de webtoons coréens ont de quoi se réjouir : le tome 10 de High School Mercenary, signé YC au scénario et Rak Hyun au dessin, est désormais disponible en librairie en France. Publié chez Sikku / Michel Lafon, ce nouveau volume poursuit l’une des séries d’action les plus populaires issues du monde du webtoon, avec un mélange explosif de combats, de suspense et de drame.

Sorti le 12 mars 2026, ce dixième tome propose 272 pages en couleur et continue de suivre les aventures d’Ijin, un lycéen pas comme les autres dont le passé de mercenaire ne cesse de le rattraper.

Un webtoon d’action devenu phénomène

Avant d’arriver en librairie, High School Mercenary s’est d’abord imposé comme un véritable phénomène du webtoon. Créée en Corée du Sud par YC et Rak Hyun, la série est publiée depuis 2020 et raconte l’histoire d’un adolescent qui tente de reconstruire une vie normale après avoir grandi dans la violence des champs de bataille.

Le principe est simple mais terriblement efficace. Après avoir survécu à un crash d’avion lorsqu’il était enfant, Ijin Yoo a été contraint de survivre pendant dix ans dans un pays en guerre, où il a été formé pour devenir un mercenaire redoutable. Une décennie plus tard, il retrouve enfin sa famille en Corée et tente de reprendre une vie normale… en retournant au lycée.

Mais évidemment, tout ne se passe pas comme prévu. Même dans un environnement scolaire, les conflits, les manipulations et les injustices sont omniprésents. Et lorsqu’on possède les compétences d’un soldat d’élite, difficile de rester simple spectateur.

Cette combinaison entre action militaire, drame familial et vie scolaire a rapidement séduit les lecteurs du monde entier, propulsant la série parmi les webtoons les plus populaires de sa génération.

Un tome 10 sous haute tension

Dans ce dixième volume, la situation d’Ijin se complique encore davantage. Alors qu’il tente de continuer sa vie de lycéen et de réfléchir à son avenir, un élément du passé refait surface : les Numérotés, ses anciens frères d’armes.

Ces combattants d’élite, qui ont partagé avec lui les pires missions et les situations les plus dangereuses, débarquent en Corée avec une idée bien précise : faire payer à Ijin ce qu’ils considèrent comme une trahison.

Pour le héros, la frontière entre son ancienne vie et sa nouvelle existence devient alors extrêmement fragile. Comment continuer à se comporter comme un lycéen lorsque des mercenaires professionnels viennent régler leurs comptes en pleine ville ?

Ce nouvel arc narratif promet donc des affrontements intenses, mais aussi une exploration plus profonde du passé d’Ijin et de ses relations avec ceux qui partageaient autrefois son quotidien sur le champ de bataille.

Une série qui mélange action et émotion

Si High School Mercenary fonctionne aussi bien, ce n’est pas seulement grâce à ses scènes d’action spectaculaires. La série repose également sur un équilibre intéressant entre combat et émotions.

D’un côté, on retrouve des affrontements dynamiques et une mise en scène très efficace, héritée de la tradition des webtoons d’action coréens. Les combats sont rapides, brutaux et souvent stratégiques, mettant en valeur les compétences impressionnantes d’Ijin.

Mais de l’autre, la série s’attarde aussi sur la reconstruction d’un jeune homme qui tente de retrouver une vie normale après avoir grandi dans un environnement violent. La relation avec sa sœur, son grand-père ou encore ses camarades de classe apporte ainsi une dimension plus humaine à l’histoire.

Ce contraste permanent entre la vie scolaire et le passé militaire du héros donne au récit une tension constante qui pousse le lecteur à tourner les pages.

Le succès des webtoons en librairie

L’arrivée du tome 10 confirme également la popularité grandissante des webtoons imprimés en France.

Depuis quelques années, les éditeurs multiplient les adaptations papier de séries à succès issues des plateformes numériques, et High School Mercenary fait clairement partie des titres qui ont marqué cette tendance.

Grâce à leur format dynamique, leur lecture fluide et leurs histoires très rythmées, les webtoons séduisent un public large, parfois même au-delà des lecteurs traditionnels de manga. Les éditions Sikku / Michel Lafon ont d’ailleurs lancé plusieurs titres issus de cette nouvelle vague, contribuant à faire découvrir ces créations coréennes aux lecteurs francophones.

Une série toujours en pleine expansion

Avec ce dixième tome, High School Mercenary continue donc de développer son univers et ses intrigues. Et au vu de la richesse de son histoire et du succès rencontré par la série en ligne, il y a fort à parier que les aventures d’Ijin sont encore loin d’être terminées.

Entre les nouvelles menaces, les révélations sur son passé et les conséquences de ses choix, chaque volume apporte son lot de rebondissements. Ce mélange d’action, de suspense et de drame personnel explique pourquoi la série reste l’une des plus suivies sur les plateformes de webtoon.

✅ Infos clés

Titre : High School Mercenary – Tome 10

High School Mercenary – Tome 10 Auteurs : YC (scénario) et Rak Hyun (dessin)

YC (scénario) et Rak Hyun (dessin) Éditeur : Sikku / Michel Lafon

Sikku / Michel Lafon Date de sortie : 12 mars 2026

12 mars 2026 Pages : 272

272 Prix indicatif : 12,95 €

Si vous aimez les histoires d’action nerveuses et les personnages au passé tourmenté, ce tome 10 de High School Mercenary devrait clairement vous tenir en haleine. Et pour ceux qui suivent la série depuis le début, une chose est sûre : le passé d’Ijin n’a pas fini de le rattraper.