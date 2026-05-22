Enabot lance ses FamilyBots : une expérience familiale innovante

Le marché de la robotique familiale évolue avec l’arrivée de Enabot et ses deux nouveaux FamilyBots : EBO Mini et EBO Mini Sport. Ces petits robots ne manquent pas d’atouts pour ceux qui souhaitent rester connectés à leur famille et surveiller leur maison, le tout facilement et de manière ludique. Découvrons comment Enabot innove pour votre quotidien.

Les nouveaux FamilyBots : EBO Mini et EBO Mini Sport

Enabot lance ses EBO Mini et EBO Mini Sport, deux robots compacts mais très puissants. Ils sont disponibles en précommande à partir de 169,99 € et 209,99 € avec des réductions exclusives sur le site officiel. Pensés pour les foyers modernes, ces FamilyBots permettent de garder un lien solide avec ceux que vous aimez, même à distance.

Des fonctions innovantes pour la surveillance à domicile

EBO Mini propose des fonctionnalités avancées pour veiller sur votre maison :

Caméra 2K pour des images nettes

pour des images nettes Vision nocturne pour surveiller la nuit

pour surveiller la nuit Système audio bidirectionnel pour échanger avec vos proches

Mouvement libre grâce à l’évitement des obstacles

Retour automatique à la base en cas de besoin

Vous pouvez piloter le robot à distance, activer un jeu laser pour vos animaux ou garder un œil sur votre maison en direct.

Des robots compacts pour renforcer les liens familiaux

Ces robots ne servent pas seulement à garder la maison. Ils aident aussi à maintenir la connexion familiale, même quand vous êtes loin. Grâce à une vidéo en direct et à la communication mobile, vous restez près de vos proches.

Le modèle EBO Mini Sport va encore plus loin avec des fonctions boostées par l’intelligence artificielle : moteur silencieux, effets lumineux dynamiques et reconnaissance humaine ou animale. Le tout dans un format discret et accessible à tous.

Enabot redéfinit la compagnie à la maison avec EBO Mini et EBO Mini Sport. Ces FamilyBots combinent innovation, design compact et accessibilité. Ils représentent la solution idéale pour rester connecté, rassuré et entouré, où que vous soyez.

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