Marvel, Star Wars, Parcs : Disney prépare une application unique pour les fans

Le géant du divertissement Disney envisage une transformation majeure de sa stratégie numérique. Selon Bloomberg, Disney étudie actuellement le développement d’une application unique capable de regrouper l’intégralité de ses services.

Disney travaille sur une interface unique pour connecter les univers de Marvel, Star Wars et Pixar

Disney souhaite offrir une expérience fluide et centralisée à ses utilisateurs. Dans cette future configuration, l’application ne se limitera plus au simple visionnage de films et de séries en flux continu. Les utilisateurs pourront regarder le dernier film Marvel ou réserver des billets pour un parc à thèmes. Ils pourront aussi commander un produit dérivé Star Wars ou encore lancer un jeu vidéo Pixar sans jamais quitter l’interface.

Cette initiative vise à éliminer la fragmentation actuelle qui oblige les consommateurs à jongler entre plusieurs applications mobiles. Les dirigeants cherchent à simplifier le parcours client en fusionnant les plateformes dédiées aux parcs d’attractions, aux croisières et au commerce en ligne. Cette centralisation permettra à l’entreprise de collecter des données plus précises sur les habitudes de son public.

Les défis techniques d’une transformation ambitieuse sous la direction de Josh D’Amaro

Le concept d’une application globale, souvent qualifiée de super-app, suscite l’intérêt de la direction depuis de nombreuses années. L’ancien dirigeant Bob Iger avait déjà exploré cette piste en menant une expérimentation à petite échelle au Royaume-Uni. Néanmoins, l’initiative n’avait pas rencontré le succès escompté. Les équipes techniques se heurtent à des obstacles complexes. Par exemple, la fusion d’infrastructures informatiques conçues indépendamment et la gestion de droits de diffusion hétérogènes.

La récente intégration de la plateforme Hulu au sein de Disney+ illustre parfaitement la complexité de tels chantiers technologiques. Malgré ces difficultés, le nouveau patron de la division divertissement, Josh D’Amaro, affiche une volonté ferme de concrétiser cette vision. Devant les investisseurs, le dirigeant a affirmé que Disney+ doit impérativement évoluer pour devenir le véritable cœur numérique de l’entreprise.

Une convergence stratégique entre streaming, jeux vidéo et nouvelles technologies

Pour nourrir cette future application, la firme accélère les synergies entre ses différentes divisions créatives. Josh D’Amaro participe activement aux réunions du conseil d’administration d’Epic Games afin de tisser des liens plus étroits entre le monde du cinéma et celui du jeu vidéo. Cette démarche s’inscrit dans une volonté globale de moderniser l’offre numérique, comme le montre également l’intégration de nouveaux formats interactifs inspirés des réseaux sociaux. Pour dynamiser sa plateforme, Disney adopte le format TikTok et propose la nouvelle fonction Verts qui permet de consommer des extraits verticaux de manière très dynamique.

L’entreprise explore parallèlement le potentiel de l’intelligence artificielle pour enrichir l’expérience des abonnés. Les plans initiaux ont cependant connu un coup d’arrêt important après l’interruption brutale du générateur de vidéos Sora par la société OpenAI. Cet événement a entraîné l’annulation d’un partenariat stratégique évalué à un milliard de dollars, qui devait initialement permettre aux utilisateurs de concevoir leurs propres animations en utilisant les personnages officiels du studio.

Pour l’instant, le projet de super-app demeure à un stade préliminaire de discussion. Les équipes internes n’ont lancé aucun développement technique concret et le groupe observe un mutisme complet face aux sollicitations des médias.