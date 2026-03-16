Disney+ adopte le format TikTok : découvrez la nouvelle fonction « Verts »

Disney+ transforme son application mobile pour séduire une nouvelle génération de spectateurs. La plateforme de streaming intègre désormais un flux vidéo vertical inspiré des réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram. Cette nouveauté cherche à capter l’attention des utilisateurs habitués au défilement infini sur leur smartphone. Le géant du divertissement espère ainsi moderniser l’expérience de visionnage et faciliter la découverte de ses programmes.

Disney+ Verts : un flux vertical pour lutter contre le doomscrolling

L’application Disney+ propose désormais une fonctionnalité baptisée “Verts”. Ce nouvel outil présente des extraits de films et de séries dans un format vertical adapté aux téléphones. Les utilisateurs font défiler les vidéos d’un simple geste du doigt. Ce système reprend exactement les codes visuels et interactifs des Reels ou de TikTok.

Cette stratégie vise à retenir les abonnés qui passent souvent du temps sur les réseaux sociaux avant de choisir un programme. Disney propose une alternative directe aux plateformes concurrentes en restant dans son propre écosystème. Ainsi, le spectateur plonge dans un flux continu de contenus dynamiques issus du catalogue Marvel, Star Wars ou Pixar.

Un algorithme au service de la découverte personnalisée

Le système “Verts” s’appuie sur une technologie de recommandation précise. Plus précisément, l’algorithme analyse les habitudes de chaque profil pour proposer des extraits pertinents. Les vidéos affichées correspondent aux goûts cinématographiques de l’abonné. Cette personnalisation permet de transformer une simple curiosité en une véritable séance de cinéma.

Par ailleurs, l’interface simplifie radicalement le passage de l’extrait au film complet. Deux boutons apparaissent directement sur le côté de la vidéo verticale. Le premier permet d’ajouter le titre à sa liste de favoris. Le second lance immédiatement la lecture du programme en plein écran. Disney réduit ainsi le temps de recherche pour augmenter le temps de visionnage.

Une stratégie pour séduire les générations Z et Alpha

Le groupe Disney cible prioritairement les jeunes publics avec cette mise à jour. En effet, les nouvelles générations consomment de plus en plus de vidéos courtes et rapides. Elles ne souhaitent pas toujours passer de longues minutes à parcourir des menus horizontaux classiques. Or, le format “snackable” répond à ce besoin de consommation immédiate.

D’ailleurs, la firme ne se contente pas de recycler des bandes-annonces existantes. Elle explore de nouveaux formats comme des coulisses ou des moments forts de ses productions. Reste à savoir si ce nouveau format fera mouche auprès des spectateurs.