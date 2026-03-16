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Le réseau convergent intelligent Shop-in-Shop booste l’efficacité des magasins

il y a 6 minutesDernière mise à jour: 15 mars 2026
Temps de lecture 1 minute
Huawei et SOLUM lancent une solution intelligente pour simplifier la gestion retail.

Le commerce de détail évolue rapidement. À Barcelone, lors du MWC 2026, Huawei et SOLUM ont dévoilé leur réseau convergent intelligent Shop-in-Shop (SiS). Cette nouvelle solution promet de transformer la gestion des magasins, avec simplicité et performance. Pourquoi répondre à cette innovation ? Découvrons ses avantages.

Présentation de la solution réseau convergent intelligent SiS

La solution Shop-in-Shop a été conçue pour les détaillants cherchant à optimiser leur réseau. Elle repose sur une plate-forme d’infrastructure unifiée. Cela signifie que l’infrastructure numérique et les étiquettes électroniques de rayon (ESL) fonctionnent ensemble sans complication. Les détaillants profitent donc d’une architecture à la fois évolutive et très rentable.

Intégration fluide des technologies numériques et ESL

Le système permet une intégration transparente entre les appareils ESL Newton de SOLUM et l’affichage numérique. Cette solution s’adapte particulièrement bien aux espaces avec de nombreux flux, comme :

  • Les grands centres commerciaux
  • Les aéroports
  • Les gares
  • Les centres d’exposition

En plus, la mise à jour du contenu est instantanée. Les magasins pop-up ou spécialisés bénéficient ainsi d’une expérience autonome, sans infrastructure lourde.

Réduction des coûts et efficacité pour les détaillants

Grâce à une passerelle unifiée compatible LTE, Wi-Fi et ESL, plus besoin de points d’accès dédiés. Les détaillants peuvent réduire jusqu’à 55 % de leurs coûts totaux, et jusqu’à 33 % pour les plus grands magasins. Les avantages ?

  1. Diminution des coûts d’exploitation
  2. Déploiements rapides, prêts à l’emploi
  3. Gestion à distance de tous les points de vente

La solution assure également une réactivité au milliseconde. Les promotions peuvent être synchronisées dans le monde entier en quelques instants.

En conclusion, la solution réseau convergent intelligent Shop-in-Shop de Huawei et SOLUM introduit une nouvelle référence pour le commerce. Elle simplifie la gestion, réduit les coûts, et améliore l’efficacité des magasins. L’innovation se poursuit avec la volonté d’intégrer davantage l’IA et de pousser la transformation numérique du retail. Les détaillants ont maintenant un nouvel atout pour leur croissance et leur compétitivité.

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il y a 6 minutesDernière mise à jour: 15 mars 2026
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La rédac

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