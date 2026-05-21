Samsung lance l’Odyssey G8, le tout premier moniteur 6K pour joueurs

Cinq mois après sa révélation initiale au CES de Las Vegas, la nouvelle gamme d’écrans pour PC de Samsung débarque officiellement sur le marché français. Le constructeur sud-coréen bouscule les standards de l’industrie technologique en introduisant un format inédit. Il propose le premier moniteur gaming qui associe une diagonale de 32 pouces à une définition très haute fidélité.

L’Odyssey G8 débarque avec une définition d’image jamais vue pour les joueurs PC

Le Samsung Odyssey G8 (référencé sous le nom de code G80HS) se distingue immédiatement par sa dalle de 32 pouces affichant une définition brute en 6K de 6144 × 3456 pixels. Cette configuration technique octroie au moniteur une densité exceptionnelle de 216 pixels par pouce (PPI). Le géant asiatique égale presque la précision chirurgicale de l’Apple Studio Display qui culmine à 218 PPI. Il surpasse de loin les écrans traditionnels de 27 pouces en 4K dont la densité stagne à 163 PPI.

Pour s’adapter aux exigences des différents profils de joueurs, Samsung intègre une technologie logicielle baptisée Dual Mode. En utilisation native, l’écran assure un taux de rafraîchissement de 165 Hz en 6K, idéal pour contempler les graphismes détaillés des jeux d’aventure. En activant le second mode, l’appareil bascule instantanément sur une définition 3K de 3072 × 1728 pixels. Ce basculement fait grimper la fréquence de rafraîchissement à 330 Hz pour garantir une fluidité maximale lors des sessions de jeux de tir compétitifs.

Des choix technologiques qui suscitent des interrogations

Malgré l’intégration de la 6K, la fiche technique de cet Odyssey G8 interpelle les experts de l’affichage par ses compromis. Samsung sélectionne une dalle IPS classique plutôt qu’un panneau OLED ou Mini-LED. Ce choix technique restreint le taux de contraste natif à un modeste 1000:1 et limite la luminosité maximale à 350 cd/m². Ces valeurs risquent de pénaliser la profondeur de l’image et l’homogénéité globale du rétroéclairage.

La gestion de la dynamique ne profite pas non plus des meilleures technologies de l’entreprise. Bien que le moniteur prenne en charge les formats HDR10 et HDR10+, l’absence de pics lumineux intenses propres à l’OLED atténue le rendu visuel global. Sur le terrain des performances pures, l’Odyssey G8 compense en partie ces faiblesses avec un temps de réponse de 1 ms de gris à gris. Il valide également la compatibilité avec les technologies de rafraîchissement variable Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium.

Connectique moderne et positionnement tarifaire élitiste

La connectique embarquée à l’arrière du châssis propose des standards contemporains haut de gamme. Samsung dote son écran de deux entrées HDMI 2.1 et d’un port DisplayPort 2.1 exploitant la bande passante maximale UHBR20. Deux ports USB-A 3.2 complètent l’ensemble aux côtés d’une prise mini-jack pour le signal audio. Les utilisateurs regretteront néanmoins l’absence totale de port USB-C, une impasse technique surprenante pour un périphérique haut de gamme.

Le constructeur lance officiellement l’Odyssey G8 au tarif public conseillé de 1 499 euros. Ce prix d’entrée très élevé place le produit sur un segment de niche où la définition 6K constitue le principal argument de vente face à une concurrence féroce.

Cette offensive démontre une nouvelle fois la volonté de la marque d’occuper le terrain de l’ultra-premium. Elle rappelle sa stratégie d’innovation globale déjà observée sur d’autres segments visuels de salon, comme le montre le test du vidéoprojecteur ultra courte focale Samsung The Premiere 9 LPU9D.