TEST – Philips 49B2U6903CH : un écran Super-large 49 pouces pour les professionnels

Avec le Philips 49B2U6903CH, la marque s’adresse à ceux qui cherchent à en finir avec les configurations double écran. Ce moniteur ultra-large de 49 pouces au format 32:9 offre une expérience immersive orientée productivité, mais ne se limite pas à un usage professionnel. Webcam escamotable, Thunderbolt 4, connectique complète et fonctionnalités collaboratives : tout est pensé pour les nouveaux usages en entreprise ou en télétravail. Mais à plus de 1300 euros, tient-il vraiment toutes ses promesses ? C’est ce qu’on a voulu savoir. On va parler de cette écran SuperWide en long est en large et faire de courtes pauses sur les technologies mentionnées histoire de ne perdre personnes.

Philips 49B2U6903CH : notre avis en bref

Le Philips 49B2U6903CH impressionne par sa largeur et son orientation clairement professionnelle. Son format 32:9 correspond à deux écrans 27 pouces côte à côte, sans bord au milieu. Il affiche une définition de 5120×1440, avec une dalle VA lumineuse, contrastée, et bien calibrée en sortie de boîte.

La connectique est son point fort avec les ports Thunderbolt 4, hub USB, RJ45, KVM intégré, le tout dans une seule machine. On à aussi la webcam 5 MP compatible Windows Hello, le busylight pour Teams, et le système de détection de présence confirment son orientation télétravail. En jeu, ce n’est pas l’écran le plus rapide, mais il reste tout à fait utilisable pour se détendre occasionnellement. À ce tarif, il s’adresse à un public précis, mais répond présent sur les points essentiels.

Philips 49B2U6903CH un écran sobre, solide et classe

Pas besoin d’artifices pour en imposer : le Philips 49B2U6903CH assume pleinement sa taille avec un design professionnel, propre et épuré. Les bordures sont fines, la finition plastique est bien travaillée, et l’ensemble inspire confiance dès le premier regard. Malgré ses 49 pouces, le moniteur reste stable et bien ancré grâce à un pied ajustable, capable de supporter l’envergure de la dalle sans broncher. Les réglages en hauteur, inclinaison et rotation latérale sont fluides, ce qui permet de l’adapter facilement à son espace de travail.

Le pied, justement, est assez large pour assurer la stabilité, sans pour autant encombrer inutilement l’avant du bureau. Il ne gêne ni le clavier ni les accessoires, ce qui est rare sur des écrans aussi larges. Sa finition gris anthracite, discrète et élégante, complète bien l’aspect sobre de l’ensemble. En outre, c’est un support à la fois fonctionnel et bien intégré, pensé pour les environnements de travail modernes.

Un écran ultra-large pensé pour la productivité

Le format 32:9 du Philips 49B2U6903CH n’est pas là seulement pour faire joli. Avec ses 49 pouces, il offre l’équivalent de deux écrans 27 pouces QHD sans interruption visuelle. En effet, la courbure modérée de la dalle (1800R) améliore la lisibilité sur toute la largeur sans déformer les contenus.

Au quotidien, ce grand format change clairement la manière de travailler. Grâce à la largeur disponible, on peut facilement afficher plusieurs fenêtres côte à côte, sans avoir à jongler avec les bureaux virtuels. Que ce soit pour du montage vidéo, de la bureautique intensive ou de la programmation, le gain en confort se ressent immédiatement.

Une connectique complète et bien intégrée

C’est l’un des gros atouts de ce modèle. Le Philips 49B2U6903CH fait aussi office de station d’accueil. Il propose un port Thunderbolt 4, ce qui permet de connecter son ordinateur portable, de l’alimenter (jusqu’à 96W), de gérer les périphériques USB, le réseau filaire et l’affichage avec un seul câble.

De plus, pour les connectiques, il y a du monde. On retrouve des ports HDMI, DisplayPort, USB-C, RJ45 (2,5 Gb/s), un hub USB, et même des ports en façade. Tout est là pour éviter les adaptateurs et câbles à rallonge. Le switch KVM intégré permet de contrôler deux machines avec le même clavier/souris : parfait si tu bosses sur un PC et un Mac en parallèle.

Comme le KVM a été mentionné, c’est une technologie qui permet de contrôler plusieurs PC à la fois. Ici on bascule entre deux machines connectées à l’écran. On parle de votre PC fixe du boulot ainsi que le petit laptop qui vous transportez d’une réunion à une autre. C’est clairement un plus, ceux qui ont déjà utilisés 2 machines avec les 2 claviers et les 2 souris qui vont avec savent quel gain cela représente. Maintenant, tout sera centralisé sur un clavier, une souris avec l’écran Philips 49B2U6903CH et son switch KVM.

Le Philips 49B2U6903CH et son bloc webcam hors du commun

Le Philips Business Monitor n’oublie pas la collaboration. Il possède un atout dans sa manche. Effectivement il dispose d’une webcam intégrée, elle se cache dans l’écran jusqu’à ce qu’on appui dessus. Ce bloc intègre une webcam 5 MP, ce qui est bien au-dessus de la moyenne. La webcam du Philips 49B2U6903CH est compatible Windows Hello pour l’identification faciale. Elle est excellente pour les visio-conférences pro, avec une bonne définition. Ce n’est pas finis, il y a également un double micro doté de réduction de bruit, pratique si l’Open Space est turbulent en brainstorming.

Petit bonus malin : le Busylight, une LED qui s’allume automatiquement quand tu es en réunion Teams. Idéal pour signaler à ton entourage que tu n’es pas dispo. Pour finir, on peut même activer un système de détection de présence pour éteindre l’écran quand tu n’es plus là.

Une qualité d’image au rendez-vous

La dalle VA du Philips 49B2U6903CH affiche une définition de 5120×1440, soit l’équivalent de deux écrans QHD côte à côte. Cette écran 32:9 dispose une densité d’environ 109 ppi, l’image est suffisamment nette pour la bureautique avancée, le multitâche ou même du contenu vidéo. Ce n’est pas aussi précis qu’un écran 4K sur une petite diagonale, mais dans ce format SuperWide, c’est cohérent.

Côté colorimétrie, le calibrage d’usine est très bon. Le Delta E est inférieur à 2 (il est même inférieur à 1 en réalité, ce qui est excellent). Cela garantit une belle fidélité des couleurs, sans besoin de retouches. L’écran couvre 100 % de l’espace sRGB. Cependant, il dispose d’une couverture plus partielle du DCI-P3 (environ 86 %). Le DCI-P3 est un espace colorimétrique plus large utilisé pour le cinéma et les contenus HDR. En clair, un DCI-P3 plus élevé affiche plus de nuances et de couleurs vives. Ce chiffre reste honnête pour les usages pros courants : création web, bureautique, vidéo, etc. L’écran est donc à priori moins conseillé pour l’édition photo ultra exigeante.

Le contraste est élevé, les noirs restent assez profonds, et la luminosité suffit largement même dans une pièce bien éclairée. L’écran embarque une certification DisplayHDR 400, mais il ne faut pas s’attendre à un HDR spectaculaire : il s’agit surtout d’une compatibilité de base. Cela dit, l’image conserve un rendu agréable, naturel et bien équilibré.

Pour le jeu ? Pourquoi pas

Ce Philips 49B2U6903CH n’est pas un écran gaming, mais il reste agréable pour du jeu en solo, surtout dans les titres immersifs. On profite de la largeur de l’écran dans les simulateurs ou les jeux narratifs.

En DisplayPort, il peut monter jusqu’à 100 Hz, et même 120 Hz dans certaines conditions. Le temps de réponse (4 ms gray to gray) est correct, et l’Adaptive Sync limite le tearing. Malgré qu’on ne soit pas sur un écran du FPS compétitif de haut niveau, ça fait largement le job pour du jeu occasionnel.

Quelques petits détails en plus

Philips a pensé à tout : accroche casque sur le côté, réglage en hauteur, inclinaison, ports USB accessibles, haut-parleurs intégrés (moyens mais pratiques), détection de lumière ambiante pour ajuster la luminosité… Le moniteur est aussi sobre, bien construit, et stable malgré sa taille.

Rapport qualité/prix

Affiché à 1339€, ce Philips SuperWide 49 pouces n’est clairement pas destiné au grand public. Mais pour un professionnel ou un télétravailleur qui a besoin d’un écran tout-en-un avec webcam, dock, hub et surface de travail étendue. Le prix est cohérent pour un pro, un peu cher pour un particulier fan de super large.

Enfin, il évite d’acheter une webcam à part, une station d’accueil, un switch KVM, et deux écrans. Et surtout, il simplifie radicalement le setup. Pour qui en a l’usage, l’investissement est judicieux.

Conclusion

Le Philips 49B2U6903CH est un écran imposant mais à raison. Il ne s’adresse pas à tout le monde, mais si tu es dans sa cible pro en télétravail, créatif, ou utilisateur multitâche intensif il coche toutes les cases. Il est bien le monstre de productivité qu’il pense être. Ergonomique, connecté, bien calibré, il embarque en son sein toutes les fonctions utiles, même là ou on ne l’attendais pas. Il s’intègre parfaitement dans un setup pro moderne. Vous aurez le bureau le plus classe, comme les PDG dans les films.