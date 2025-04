TUTO – Comment flouter sa maison sur Google Maps ?

Lancé en 2007, Street View propose des vues au niveau du sol, et des routes, prises par des caméras à 360 degrés sur des véhicules sillonnant le monde. Cependant, il se peut que vous ne souhaitiez pas que votre maison apparaisse dans Google Maps. Cela peut être dans le but de protéger votre vie privée ou pour une autre raison. Si c’est votre cas, on vous explique comment faire dans ce tutoriel !

Les étapes à suivre pour flouter sa maison sur Google Maps

Il faut savoir que, dans Street View, les visages des gens, les animaux mais aussi certains bâtiments administratifs, judiciaires et militaires sont automatiquement floutés. Par contre, les habitations standard sont visibles par défaut. En d’autres termes, si vous tapez votre adresse dans Google Maps, et que votre maison est visible via Street View, vous aurez une vue à 360 degrés de votre maison.

Pour demander à Google de flouter votre maison dans Street View, il vous faut :

Rendez-vous sur Google Maps

Tapez votre adresse

Passez en mode Google Street View en utilisant le petit bonhomme pour voir votre maison depuis la rue

Dans la fenêtre qui s’affiche sous la barre de recherche, cliquez sur les trois petits points et cliquez sur « signaler un problème »

» Une page s’ouvrira, dans laquelle il vous faut cliquer sur « demander un floutage de mon domicile »

» Par la suite, remplissez le formulaire pour envoyer votre demande

Vous devrez préciser la raison de votre demande.

Google pourra également vous demander des détails pour ajuster la demande de floutage, notamment votre adresse email.

Une fois ce formulaire rempli, Google insistera sur le caractère définitif de ce floutage.

Pour information, cette procédure peut aussi être appliquée pour demander le floutage d’un visage ou d’une plaque d’immatriculation qui aurait échappé à la vigilance de Google.

Attention, le floutage de votre maison sera irréversible

Précédemment, nous avons dit que Google insistera sur le caractère définitif du floutage de votre maison. En effet, la demande de suppression de votre maison dans Street View est irréversible. Par conséquent, si une voiture de Google repassait pour une mise à jour, votre maison sera automatiquement floutée. Les futurs locataires ou propriétaires de la maison ne pourront pas demander à déflouter la photo.

De plus, il est possible que le floutage de votre maison attire les curieux, notamment les gens mal intentionnés qui pourraient demander ce que ça cache. En d’autres termes, réfléchissez bien avant de faire cette demande à Google.

Et voilà, vous savez maintenant comment flouter votre maison dans Google Maps.