Google collecte vos données… même en mode Incognito

Vous rappelez-vous ? En début de ce mois de janvier, nous vous rapportions que Google avait coupé court à une accusation de violation de la vie privée en payant 5 milliards de dollars. En fait, après avoir réglé ce procès, le géant de la recherche a mis à jour sa clause de non-responsabilité. Si vous avez toujours cru jusqu’à présent que le mode Incognito vous assurait un total anonymat sur vos activités sur le net, ce n’est pas tout à fait le cas.

Quand vous utilisez le mode Incognito sur Google Chrome, vous voyez généralement une notification qui vous avertit que les autres personnes utilisant le même appareil ne pourront pas voir votre activité. Cependant, les téléchargements, les favoris et les éléments de lecture seront toujours enregistrés.

À ce propos, Google a désormais mis à jour sa clause de non-responsabilité dans la chaîne expérimentale Canary de Chrome. Plus précisément, Google a indiqué que le mode Incognito ne change rien à la manière dont les sites Web collectent les données des utilisateurs du navigateur.

Que dit le nouvel avertissement quand on active le mode Incognito sur Chrome ?

Plus précisément, la clause de non-responsabilité indique que :

Les autres utilisateurs de cet appareil ne verront pas votre activité, vous pourrez donc naviguer de manière plus privée. Cela ne changera pas la manière dont les données sont collectées par les sites Web que vous visitez et les services qu’ils utilisent, y compris Google. Les téléchargements, les favoris et les éléments de la liste de lecture seront enregistrés.