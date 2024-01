TEST – MSI MAG Infinite S3, la tour gamer idéale à 2000 Euros ?

MSI propose depuis quelque temps désormais une ligne de PC fixe pré-built, dont le MAG Infinite S3 fait partie. Ce sont des appareils plutôt milieu / haut de gamme, avec des composants et des configurations variés. Est-ce que le MAG Infinite S3 vaut le détour ? La réponse dans ce test.

Notre avis en bref sur le MAG Infinite S3

Nous avons reçu le MAG Infinite S3 dans sa version 13NUE-817AT, qui propose la fiche technique la plus élevée parmi les configurations disponibles. Le produit propose un ensemble très harmonieux pour le budget requis. À 2000 € environ, on retrouve un design soigné, mais gamer et une configuration efficace avec quelques faiblesses toutefois, que vous pouvez découvrir dès maintenant.

Fiche technique

Processeur Intel Core i7-13700F Carte graphique GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC RAM 16GB, DRR5, 4800 MHz Stockage SSD TB Connectique 7x USB-A (3x 3.2, 4X2.0)

1x USB-C 3.2

3x Jack 3.5mm

1x RJ-45

1x VGA

2x HDMI 1.4

4x DisplayPort Connectivité Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6E Prix 1899€

Unboxing du MAG Infinite S3

La boîte contenant l’ordinateur contient assez logiquement l’ordinateur en lui-même. Celui-ci est pré-built, ne vous attendez donc pas à voir toutes les boîtes des composants, ce n’est pas le but. Ainsi, l’ordinateur est déjà configuré avec Windows d’installé « out of the box », avec tous les composants branchés et raccordés à l’alimentation. Il n’y aura pas besoin de faire quoi que ce soit de plus, à part brancher les périphériques sur le MAG Infinite S3.

On notera néanmoins quelques accessoires inclus, dont l’alimentation, encore heureux. Mais il est aussi inclus dans la boîte une plaque latérale supplémentaire, permettant de changer de style. Il y en a une complètement noire en métal, et l’autre dispose d’une petite fenêtre en plastique pour voir l’intérieur de l’ordinateur. C’est donc selon vos envies et vos préférences, souhaitez-vous voir le merveilleux RGB de votre MAG Infinite S3 ou non ?

Design

Le MAG Infinite S3 se place comme un ordinateur gamer, c’est clair et net sur ce point. Ainsi, on retrouve un design très axé gamer, avec du RGB notamment à différents endroits. On en retrouve à l’avant de l’ordinateur, et à l’intérieur essentiellement. Les formes du boîtier se veulent tranchantes, et le style qui en résulte est vraiment agréable. Il ne fera donc pas tâche sous votre bureau, surtout si vous avez un setup gamer.

En installant la plaque avec vitre, l’ordinateur devient tout de suite beaucoup plus séduisant. Un point de design important, c’est l’installation des ports de l’ordinateur. On en retrouve 4 sur l’avant, dont un USB-C et un USB-A, ainsi que deux ports casques et micro en jack 3.5 mm. Le reste se trouve à l’arrière, pour la liste complète, c’est précisé sur la fiche technique plus haut.

Performances du MAG Infinite S3

C’est le plus important et le plus intéressant sur un ordinateur gamer : les performances ! Ici, on est franchement bien servi pour le prix, bien que quelques perfectionnements auraient été profitables. Tout d’abord, un petit rappel des caractéristiques techniques. On se place sur un i7 13700F, accompagné d’une RTX 4070 signée MSI, et de 16 Go de RAM en DDR5 à 4800 MHz. Sur le papier, c’est très complet, et pourra en ravir plus d’un. Toutefois, il y a un petit hic.

La partie processeur et GPU est tout à fait correcte pour de nombreux usages du quotidien, et encore plus dans les jeux-vidéos, mais ça, c’est la partie suivante. Le point qui dénote de la configuration globale, c’est la RAM qui est un peu juste, avec seulement 16 Go de RAM. À une époque où de nombreux smartphones proposent une configuration jusqu’à 24 Go de RAM, en voir uniquement 16 est assez décevant. Et au-delà d’une déception, c’est un frein dans de nombreuses tâches nécessiteuses en performance. Faisant de la modélisation 3D de temps en temps, c’était un problème, avec une RAM qui avait tendance à saturer. De même pour de la programmation, où on se retrouve rapidement avec un Chrome ou Edge à plusieurs onglets, un ou deux éditeurs de code ou IDE, et plus encore. Les 16 Go de RAM seront donc vite à compléter pour atteindre 32 ou 64 en fonction de vos usages.

Performances en jeu du MAG Infinite S3

Après les performances générales, il est intéressant de se concentrer sur ce que ça donne une fois en jeu. Pour tester cela, nous avons testé différents jeux, dont Valorant. Celui-ci tourne très facilement à plus de 500 FPS dans des conditions graphiques minimales / moyennes. De plus, il faut préciser que l’écran utilisé était en 1440p. C’est largement suffisant pour tous les écrans du marché actuellement, et cela permet de jouer dans de très bonnes performances. C’était le minimum requis pour un tel produit, à un prix pareil.

La RTX 4070 proposée à l’intérieur est donc excellente, c’est du MSI en même temps. Pour des jeux plus gourmands, comme Cyberpunk, ça tousse un peu plus. Le jeu est très exigeant, on tournera ainsi plus autour des 60 FPS en qualité moyenne+, en 1440p. Cela reste très convenable pour des jeux solos, et moins énergique dans ce genre. En somme, si votre objectif premier et unique est le jeu, ce PC est une très bonne option, même pour son prix élevé.

Conclusion : que vaut le MSI MAG Infinite S3 ?

Le MSI MAG Infinite S3 est un ordinateur proposé à 2000 € tout de même. C’est un tarif élevé, mais qui permet d’accéder à une configuration élevée aussi. Les composants sont des composants haut de gamme, qui répondront à de nombreux usages. Que ce soit pour faire du gaming, de la bureautique, ou du développement informatique, cet ordinateur est vraiment performant. Quelques bémols subsistent, comme un manque de RAM, qui peut se résoudre soi-même en l’ajoutant. Dans l’ensemble, l’ordinateur est super beau, et performant, ce qui en fait une bonne option, mais peut-être 100 € ou 200 € trop chère.

