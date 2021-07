GeForce RTX 3600 : des centaines de cartes en vente sur le marché de l’occasion

La fin de l’année 2020 a été marquée par une croissance exponentielle des cours de plusieurs cryptos monnaies. Et si vous rencontrez des problèmes pour trouver une carte graphique à un prix abordable, cette hausse des cours n’y est pas pour rien. Maintenant que cette période de croissance des cryptos est terminée, le marché des cartes graphiques se retrouve inondé de produits de seconde main, des GeForce RTX 3600 par exemple. Mais cette dernière n’est pas toujours une alternative viable surtout en termes de hardware, c’est comme une boîte de chocolat… On ne sait jamais sur quoi on va tomber.

Cryptos et cartes graphiques

Depuis novembre, on peine à se procurer du matériel hardware, ceci est dû à la pénurie de semi-conducteurs dans plusieurs pays, aux États-Unis notamment. Les cartes graphiques ne font pas exception et même si de nouveaux stocks se constituaient, ils étaient dévalisés en quelques secondes. Face à ce problème d’offre, la première réponse a été une hausse des prix. Mais cette solution ne fut pas suffisante pour stopper les mineurs de cryptomonnaies. Plus les cours augmentaient et plus il devenait difficile de se procurer une carte graphique, aussi chères soient-elles.

La fin de l’euphorie et la revente de cartes graphiques usagées

Néanmoins, on le sait, rien ne dure. C’est encore plus vrai en ce qui concerne les cryptos. Leur volatilité extrême n’a pas pardonné. Alimentée par le pessimisme de nombreux acteurs de l’économie ou investisseurs (Tesla, Goldman Sach…), mais également par la décision du gouvernement chinois de faire s’effondrer les marchés avec de multiples mesures à l’encontre des mineurs, cette dégringolade des cours semblait apporter une certaine pérennité pour les consommateurs souhaitant se procurer des GPU. D’une part, car elle mettait un point final aux assauts sur les stocks par une baisse de rentabilité, mais également, car le marché de l’occasion regorgeait maintenant de cartes disponibles à des prix cassés, notamment des GeForce RTX 3600.

Des cartes graphiques RTX quasi inutilisables

Relayée par le média The Block, cette inondation de cartes de seconde main est en réalité une fausse bonne nouvelle. Ces dernières, essentiellement trouvables sur des sites chinois, sont pour un grand nombre usées par plusieurs mois de minage intensif. Les cartes RTX sont les plus touchées avec des prix aussi bas que les performances restantes des cartes. Certaines sont vendues à moins de 270 euros, soit 60 euros de moins que le prix avant pénurie. En bref, il nous faut redoubler de prudence lors de nos prochains achats hardware d’occasion, car ce tsunami ne semble pas derrière nous.