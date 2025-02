Innovations XtremeMac : Boostez votre productivité avec style

XtremeMac, fidèle à son esprit d’innovation et de qualité, a dévoilé aujourd’hui ses toutes dernières solutions de productivité et d’alimentation lors du salon IT Partners 2025. La marque promet de nouveaux équipements incontournables pour les utilisateurs de Mac et d’iPad.

Une expérience optimisée avec de nouveaux accessoires USB-C

Parmi les nouveautés, XtremeMac présente un clavier filaire USB-C, proposé au prix de 49,99€. Ce clavier est conçu spécifiquement pour les Mac, assurant une frappe confortable et silencieuse. Grâce à son pavé numérique intégré et ses raccourcis MacOS, il promet une productivité accrue.

Ensuite, XtremeMac introduit sa souris filaire USB-C au tarif accessible de 19,99€. Elle se veut à la fois compacte et ergonomique. Avec un suivi précis et fluide, c’est l’outil idéal pour les usages quotidiens sur Mac et autres appareils compatibles.

XtremeMac : Des solutions de charge performantes pour les professionnels en mouvement

Là où XtremeMac fait la différence, c’est avec le X-Power Max, une batterie externe exceptionnelle. À 129,99€, elle offre une capacité de 27 000 mAh avec une puissance de charge de 140W. Elle peut recharger un MacBook Pro 16 » en moins d’une heure ou un iPhone jusqu’à dix fois. Son plus : un écran intégré indiquant le niveau de charge et la consommation en temps réel.

Autre nouveauté notoire, le X-Stylus Pen Max. Vendu à 49,99€, ce stylet Bluetooth pour iPad séduit par sa précision au pixel près et sa faible latence. Rechargeable magnétiquement ou via USB-C, il convient parfaitement aux artistes numériques et aux professionnels du graphisme.

XtremeMac confirme encore une fois sa volonté d’offrir des performances accrues et un design élégant, comme l’affirme Jacques Walger, Directeur des opérations chez XtremeMac : « Nos accessoires répondent aux besoins des professionnels et utilisateurs exigeants ». En somme, la marque continue d’innover pour rendre chaque journée plus productive et agréable aux utilisateurs Apple.

Alors, qu’en pensez-vous ? Ces nouveaux produits d’XtremeMac parviendront-ils à s’imposer sur le marché ? N’hésitez pas à partager vos avis et à discuter de ces innovations en commentaire !