Discord active le chiffrement de bout en bout pour sécuriser tous les appels vocaux et vidéo

La célèbre plateforme de communication franchit un cap historique pour la confidentialité de ses utilisateurs. Discord déploie désormais le chiffrement de bout en bout par défaut pour l’ensemble des communications vocales et vidéo. Cette mise à niveau majeure garantit que les conversations privées restent strictement confidentielles.

Une protection maximale et automatique pour les utilisateurs de Discord

L’intégration de cette nouvelle technologie marque l’aboutissement d’un projet de développement étalé sur plusieurs années. En effet, Discord applique dorénavant cette barrière de sécurité de manière automatique. Autrement dit, les membres de la plateforme bénéficient de cette protection renforcée sans accomplir la moindre démarche de configuration dans leurs paramètres.

Concrètement, la sécurité s’applique immédiatement aux appels directs, aux conversations de groupe, aux salons vocaux traditionnels ainsi qu’aux flux de diffusion en direct via la fonctionnalité Go Live. L’entreprise exclut uniquement les salons de type « Stage ». Ces derniers sont des espaces par nature dédiés à des diffusions publiques à grande échelle. Cette mise à jour globale s’aligne d’ailleurs avec d’autres mesures de sécurité récentes de la plateforme, puisque désormais Discord impose la vérification d’identité pour ses utilisateurs afin de certifier les comptes.

Le protocole DAVE au cœur de la confidentialité

Pour matérialiser cette avancée technique, les ingénieurs ont développé leur propre système baptisé DAVE (Discord Audio & Video End-to-End Encryption). Ce protocole open-source a fait l’objet d’un audit indépendant rigoureux par des experts en cybersécurité. Grâce à ce mécanisme, l’application génère des clés de chiffrement directement sur les appareils des participants.

Une impossibilité technique d’écoute externe

Le fonctionnement du chiffrement garantit que seuls les correspondants légitimes possèdent les clés nécessaires pour décoder le flux audio ou vidéo. Cela signifie que même les serveurs de Discord ne peuvent pas intercepter, lire ou écouter les données qui transitent par leur réseau. Cette transparence technologique vise à restaurer une confiance totale lors des sessions de jeu ou des réunions amicales.

Une exclusion stricte des messages écrits

Selon la direction de Discord, cette mise à niveau concerne exclusivement les flux médiatiques en temps réel. En d’autres termes, la messagerie textuelle traditionnelle ne bénéficiera pas du chiffrement de bout en bout à court ou moyen terme. Par ailleurs, les équipes techniques justifient ce choix par la complexité de reconstruire les nombreuses fonctionnalités communautaires basées sur le stockage des textes.

Discord nage à contre-courant des géants du web

Cette décision stratégique intervient dans un contexte de forte polarisation de l’industrie technologique autour de la vie privée. En effet, Discord choisit de renforcer ses protocoles de sécurité au moment précis où plusieurs concurrents majeurs font machine arrière.

Le désengagement surprenant de la concurrence

Des acteurs de premier plan de l’écosystème des réseaux sociaux réduisent leurs standards de confidentialité. Par exemple, la multinationale Meta a récemment supprimé le chiffrement de bout en bout qui protégeait les messages directs sur Instagram. De la même manière, le réseau social TikTok refuse d’intégrer cette technologie de protection pour sa propre messagerie interne.

Le camp des défenseurs de la vie privée

En activant DAVE, Discord rejoint le cercle restreint des entreprises qui placent la confidentialité au centre de leur expérience utilisateur. La marque s’associe ainsi à des initiatives similaires, comme les récents efforts d’Apple pour sécuriser les communications croisées entre différents systèmes d’exploitation mobiles.