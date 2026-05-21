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Viomba facilite l’analyse précise de l’attention humaine grâce à l’IA

il y a 3 minutesDernière mise à jour: 21 mai 2026
Temps de lecture 1 minute
Viomba lance une solution IA simple pour analyser efficacement l’attention humaine.

La société Viomba innove dans le secteur de l’intelligence artificielle. Elle lance une solution unique pour analyser l’attention humaine. Cette avancée aide entreprises et annonceurs à mieux comprendre comment leur public réagit. Viomba rend accessible cette technologie sans balisage, sans configuration complexe et à bas coût.

Viomba MCP : révolutionner la mesure de l’attention humaine par l’IA

La nouvelle plateforme Viomba MCP marque une étape importante. Elle permet à tout agent d’intelligence artificielle d’utiliser l’intelligence de l’attention humaine. Les utilisateurs peuvent mesurer l’attention sur n’importe quelle création : affichage, réseaux sociaux ou vidéo. L’inscription offre même des crédits d’essai gratuits.

  • Scores d’attention détaillés pour chaque création
  • Comparaison des performances publicitaires avant diffusion
  • Prédiction des résultats pour chaque emplacement

Les packs commencent à 39 € et s’adaptent à tous les besoins.

Une technologie unique pour capter les véritables fixations du regard

Viomba se distingue grâce à une décennie de recherche basée sur les fixations du regard réelles. Elle utilise des traqueurs oculaires infrarouges Tobii afin de recueillir des données fiables. Cette méthode unique évite les biais liés aux laboratoires ou aux webcams. Les données sont collectées dans divers contextes, garantissant leur authenticité. Ainsi, l’intelligence artificielle de Viomba devient plus précise et plus pertinente.

Des solutions innovantes pour optimiser les campagnes publicitaires

Viomba MCP transforme la mesure passive en outil actif de création publicitaire. Les agents IA expliquent comment chaque création ou placement influence l’attention. Cela offre aux annonceurs des recommandations claires pour optimiser leurs campagnes. Cette approche collaborative réduit la méfiance entre acheteurs et éditeurs. Elle favorise la qualité et la transparence dans le domaine publicitaire.

  • Développement de variantes créatives plus efficaces
  • Scripts adaptés aux marchés programmatiques
  • Mise en valeur des atouts de chaque format

En conclusion, Viomba redéfinit la façon de mesurer et d’exploiter l’attention humaine à l’ère de l’IA. Grâce à sa technologie avancée, elle permet à tous de booster leurs stratégies publicitaires, en misant sur la précision et la simplicité. Cette solution s’impose désormais comme une référence pour tous ceux qui souhaitent utiliser l’attention humaine dans leurs créations.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Safari : comment déplacer et organiser la barre de recherche selon vos préférences ?

il y a 3 minutesDernière mise à jour: 21 mai 2026
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La rédac

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