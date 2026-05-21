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Convertisseurs DC/DC robustes : une fiabilité exceptionnelle pour la défense

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 21 mai 2026
Temps de lecture 1 minute
Découvrez les convertisseurs DC/DC robustes Powerbox dédiés aux applications de défense.

Powerbox lance une nouvelle série de convertisseurs DC/DC robustes qui répond aux besoins du secteur de la défense. Adaptés aux environnements extrêmes, ces convertisseurs facilitent la vie des ingénieurs et assurent la fiabilité des équipements. Découvrons ensemble les atouts majeurs de cette innovation.

Caractéristiques techniques des convertisseurs DC/DC robustes

La série ECDD propose trois modèles adaptés aux plateformes 28 V. Deux modèles délivrent 250 W et un modèle monte à 350 W. Les convertisseurs restent performants même lors de chutes de tension ou d’instabilités électriques.
Ils fonctionnent avec une plage de tension d’entrée large, de 11 à 33 VDC ou 18 à 33 VDC selon le modèle. Le rendement atteint 92 %, ce qui réduit la consommation d’énergie et la chaleur dégagée. Grâce au refroidissement par conduction avec plaque et à un boîtier IP65, ils peuvent être installés dans des espaces fermés sans ventilation.

Adaptation aux environnements extrêmes et militaires

Les convertisseurs DC/DC robustes résistent aux chocs, aux vibrations et à l’humidité. Ils sont parfaits pour les véhicules militaires, les plateformes mobiles et les systèmes sans pilote. Sans ventilateur, ils fonctionnent même là où l’air circule mal.
Le boîtier étanche protège l’électronique des pires conditions. Cela garantit un usage sûr, que ce soit lors de démarrages moteurs ou dans des environnements très instables.

Normes et protections intégrées pour une fiabilité maximale

La série ECDD respecte les normes MIL-STD-1275 D/E/F et MIL-STD-704. Elle utilise des connecteurs MIL-D38999, reconnus en défense. Les convertisseurs sont aussi conformes à la norme MIL-STD-461G pour les interférences électromagnétiques.
De nombreuses protections sont intégrées : contre les surtensions, surcharges, surchauffes et courts-circuits. La famille ECDD propose aussi des fonctions de marche/arrêt à distance et de surveillance. Cela facilite leur intégration dans des systèmes complexes et critiques.

En résumé, les nouveaux convertisseurs DC/DC robustes de Powerbox offrent une fiabilité sans faille dans des environnements extrêmes. Leur conformité aux normes militaires et leur résistance mécanique les rendent indispensables pour les applications de défense et industrielles. Les ingénieurs peuvent désormais compter sur une alimentation stable même dans les conditions les plus difficiles.

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il y a 4 minutesDernière mise à jour: 21 mai 2026
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La rédac

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