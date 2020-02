Les leaks du V-Jump révèlent l’avenir de Dragon Ball Z Kakarot

Sorti il y a un peu plus d’un mois, le 17 janvier 2020, le jeu Dragon Ball Z Kakarot était l’un des jeux les plus attendus par les fans de la licence Dragon Ball. Chez Le Café du Geek, on a beaucoup aimé DBZ Kakarot, et le jeu a obtenu une note de 4/5, un quasi sans faute. Mais malgré de nombreuses quêtes secondaires dans le jeu, une fois l’histoire du jeu revisité et fini il n’y a plus grand-chose à faire.

Un jeu encore incomplet

Pour rappel, le jeu Dragon Ball Z Kakarot démarre lors de l’arrivée de Radditz sur Terre et se clôture avec la fin de la saga de Boo. Toutes les autres variantes de la saga, à savoir Dragon Ball, Dragon Ball GT, mais aussi Dragon Ball Super et les OAV (films) n’ont pas été inclus dans le jeu. Une semi-déception pour les fans, mais qui se essayaient de se rassurer en gardant l’espoir de voir arriver des DLC permettant d’amener du nouveau contenu. Il faut rappeler que Bandai Namco est coutumier des DLC pour ses jeux Dragon Ball comme Dragon Ball Xenoverse 2 qui est régulièrement alimenté par du contenu supplémentaire de qualité. C’est là que la contribution du V-Jump intervient. Ce dernier est l’un des nombreux magazines du Jump au Japon et permet de découvrir une fois par mois les futurs contenus qui vont débarquer sur certains jeux tels que Dragon Ball Dokkan Battle ou Dragon Ball Legends, tous deux des jeux mobiles de l’univers de Toriyama. L’édition de février du magazine révèle divers éléments intéressants pour le futur de Dragon Ball Z Kakarot.

Le V-Jump dévoilent l’avenir de Dragon Ball Z Kakarot

Merci au leaker Ryokuta qui nous a informés de l’arrivée de plusieurs contenus additionnels. En effet, ce dernier dévoilait certains passages du magazine :

« Il existe un produit chimique qui transforme les humains en bêtes. À cause de la mauvaise qualité de ces produits, les humains transformés en animaux ne peuvent plus redevenir humains. Par exemple, le Roi du Monde est devenu une bête à cause de ces produits. »

« La queue des Saiyan cesse de pousser si leur forme humaine est plus forte que leur forme de singe géant (Oozaru). »

« Il semble qu’il y ait un DLC supplémentaire. On aperçoit un arbre mystérieux avec une forme déjà vue. Cet arbre mystérieux… C’était où déjà… ? »

L’arbre de Beerus se trouve en bas à droite

Les images illustrent les informations d’Akira Toriyama

Les deux premières informations prennent tout de suite sens vis-à-vis du jeu et en nous en dit un peu plus sur certains éléments de l’univers qui viennent d’être pour la première fois émis par Akira Toriyama, l’auteur de l’œuvre Dragon Ball. La dernière information quant à elle fait référence à l’arbre de se trouvant sur la planète de Beerus. La probabilité de voir apparaitre Beerus, le dieu de la destruction de l’univers 7, et Whis l’ange qui l’accompagne est très grande. Il y a fort à parier que le premier DLC ouvrirait la porte à Dragon Ball Super et de facto au Ki Divin. Ajoutons cela au fait que des dataminers tel que BeatzYT3 ont découvert dans les codes du jeu les asset (modèles) de Beerus, Whis ainsi que ceux de Vegeta God et Vegeta Blue.

Du contenu à foison ?

Tout ceci nous permet d’affirmer sans trop de peine que des DLC risquent d’apparaître très prochainement dans Dragon Ball Z Kakarot, permettant ainsi d’enrichir un contenu déjà bien qualitatif.

Ps : on vous gardait le meilleur pour la fin. Bien qu’il n’y ai pas de modèle d’eux, Broly et Paikuhan( donc Gogeta) se trouve dans la base du jeu. De très bon augure pour la suite.