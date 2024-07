STALKER 2 : Heart Of Chornobyl : la date de sortie est encore repoussée

Mauvaise nouvelle chez GSC Game World. STALKER 2 : Heart of Chornobyl, le jeu de tir FPS post-apocalyptique et d’horreur du studio ukrainien devrait arriver sur toutes les plateformes le 5 septembre prochain. Malheureusement, les fans devront encore attendre un peu, car GSC Game World a décidé de reporter la date de sortie de son bébé. Un retard de plus, afin de “résoudre les problèmes techniques” selon le studio. Finalement, le FPS sera disponible avec quelques mois de retard, précisément le 20 novembre. Ou du moins, jusqu’à maintenant…

STALKER 2 : Heart Of Chornobyl, un report de plus

Dévoilé lors du Xbox Games Showcase 2020, STALKER 2 : Heart of Chornobyl a connu plusieurs obstacles empêchant sa sortie dans les délais. La plus dévastatrice d’entre elles reste sans doute la guerre opposant la Russie et l’Ukraine. Non seulement elle a forcé le studio ukrainien GSC Game World à modifier leurs plans, mais elle a également causé la mort de plusieurs membres de l’équipe, tombés sur le champ de bataille.

Ce qui explique les moult reports de la date de sortie de STALKER 2 : Heart of Chornobyl. Le jeu devait initialement arriver le 5 septembre 2024 sur Xbox Series X|S et PC, mais une fois de plus, GSC Game World décide de reporter sa date de sortie. Ceci, afin d’apporter les dernières modifications au jeu.

“Nous savons que vous en avez assez d’attendre, et nous apprécions vraiment votre patience. Ces deux mois supplémentaires nous permettront de corriger davantage les bugs présents dans le jeu. Nous sommes tout aussi impatients que vous de sortir enfin le jeu et de vous permettre d’en faire l’expérience par vous-même”, déclare Yevhen Grygorovych, le directeur du jeu chez GSC Game World.

Si tout se passe bien, STALKER 2 : Heart of Chornobyl sera disponible le 20 novembre 2024 sur Xbox Series X|S et PC. En attendant, GSC Game World nous donne rendez-vous lundi 12 août prochain, lors de la diffusion du Developer Deep Dive. Durant ce showcase, le studio ukrainien présentera un gameplay et les coulisses de développement du jeu.