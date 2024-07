Test – BLUETTI AC70 : une station électrique compacte et efficace

L’été est là, et nombreuses sont les personnes qui partent à l’aventure en camping, en van ou en camping-cars. La question de l’énergie à emporter se pose alors, afin de faire fonctionner et recharger tous ses appareils électriques et électroniques. BLUETTI, un des leaders de l’énergie portable, vient répondre à cette demande avec leur batterie AC70 que nous testons aujourd’hui. Avec 768 Wh de capacité et jusqu’à 2000 W de puissance crête, est-ce le parfait allié pour un road-trip ? Réponse dans ce test !

Présentation de la batterie BLUETTI AC70

BLUETTI propose principalement des batteries et des panneaux solaires pour tous les budgets et tous les besoins. Aujourd’hui, nous testons la batterie AC70, une évolution de l’EB70 que nous avons testé l’année dernière.

Cette batterie compacte possède une poignée de transport, bien robuste, située sur son arête arrière supérieure. Lorsqu’on la prend en main, la batterie bascule, mais la préhension est bonne, on ne risquera pas de la lâcher par manque de grip. L’AC70 mesure 314 x 209,5 x 255,8 mm pour un poids de 10,2 kg, le tout dans un châssis intégralement en plastique polycarbonate.

Sa capacité brute est de 768 Wh et sa puissance de sortie de 1000 W. L’AC70 est néanmoins capable d’atteindre des pics de 2000W sur un court instant avant de se mettre en sécurité.

Des cellules LiFePo4, quel intérêt ?

La technologie de batterie LiFePO4, pour lithium fer phosphate, est une avancée significative dans le domaine des batteries rechargeables. Par rapport aux batteries lithium-ion, une batterie LiFePO4 offre jusqu’à quatre fois plus de cycles de charge/décharge avant que la capacité de la batterie ne commence à diminuer significativement. Elles résistent mieux à la chaleur et offrent une vitesse de charge plus élevée.

Les cellules sont pilotées par un BMS (Battery Management System), qui analyse en temps réel la température, la puissance délivrée pour mettre la batterie en sécurité en cas de problème. Le BMS gère aussi la charge, en maximisant la rapidité sans affecter la durée de vie de la batterie.

Ici, BLUETTI annonce 3 000 cycles de charge/décharge avant la perte de 20 % de la capacité totale. La marque garantie d’ailleurs son AC70 5 ans, un gage de qualité.

Une véritable station électrique nomade

Sur la face avant, au centre, nous retrouvons un écran, très lisible et complet. Celui-ci permettra d’afficher toutes les informations relatives à l’autonomie restante (en pourcentage de batterie et en heures d’utilisation) et la puissance entrante et soutirée. L’écran indique aussi lorsque les ventilateurs fonctionnent, ainsi que si les sorties DC et AC sont activées.

En dessous, trois boutons permettront d’allumer ou d’éteindre la station électrique, les sorties en courant continu et en courant alternatif.

En ce qui concerne les sorties, on trouvera deux prises USB-C, d’une puissance de sortie maximale de 100W et deux prises USB-A de 12W. Sur la gauche, nous aurons droit à une prise allume cigare 12V et qui pourra délivrer une puissance maximale de 120W. Enfin, deux prises 230V seront disponibles, en sachant que leur puissance maximale est de 1000W. Pour rappel, la puissance de sortie cumulée maximale de l’AC70 est de 1000W.

Comme vous aurez pu le constater, les connectiques sont classiques, suffisamment nombreuses pour couvrir tous les besoins du quotidien. BLUETTI n’a pas vraiment évolué sur ce point.

On note la présence d’un pas de vis sur le coté droit de la batterie, qui permettra de la relier à la terre. BLUETTI fournit une vis qui permettra de serrer un fil prolongé d’une cosse. C’est un bon point, car ce connecteur n’était pas présent sur l’EB70.

À l’utilisation : idéale pour un road trip

Au quotidien, le format, la capacité et la puissance de l’AC70 sont idéales pour partir à l’aventure quelques jours. Avec de la recharge d’appareils électroniques principalement (smartphones, PC portable, matériel photo/vidéo, drones), vous pourrez tenir une petite semaine sans avoir besoin de recharger l’AC70. En voiture, la possibilité de la recharger sur la prise allume-cigare permet d’être autonome pendant plusieurs semaines avec une utilisation classique.

L’AC70 sera aussi capable de faire fonctionner des appareils un peu plus gourmands comme une bouilloire ou un sèche-cheveux par exemple. Cependant, sa capacité ne sera pas suffisante pour faire fonctionner un réfrigérateur ou une glacière électrique plus de quelques heures.

En ce qui concerne la puissance de sortie, nous avons essayé différents appareils gourmands. L’AC70 accepte sans problème des puissances stabilisées autour des 1400W. Pour les pics de courant au démarrage, elle n’arrive pas à lancer un climatiseur mobile, bien que sa consommation stabilisée tourne autour des 700W. La puissance affichée à l’écran monte à près de 1700W, puis la batterie se met en sécurité. Dans l’idée, et c’est commun à toutes les batteries de ce type, l’AC70 supportera bien des charges résistives, qui ne provoqueront pas de pics d’intensité. A contrario, des charges inductives ou capacitives, comme les moteurs par exemple, seront davantage susceptibles de mettre la batterie en sécurité.

Dans la vie de tous les jours, l’AC70 peut également se montrer utile avec sa fonction onduleur. Pour cela, il suffit de brancher la batterie au secteur et brancher ses appareils à la batterie. En cas de coupure du réseau, l’AC70 est capable de commuter en 20ms.

Des progrès sur la charge de la batterie

En ce qui concerne la recharge de la batterie, le constructeur chinois s’est amélioré.

À gauche de l’écran, nous trouvons un connecteur XT60, entrée pour recharger l’AC70 à l’aide d’un panneau solaire ou de la prise allume-cigare de votre véhicule. Dans les deux cas, BLUETTI fournit les câbles nécessaires. À noter que la puissance maximale sur cette entrée est de 500W. Dans la plupart des véhicules, la prise allume-cigare plafonne à 10 ou 15 ampères, soit une puissance de 120W ou 180W : la recharge sera longue.

Sur le côté droit, on retrouve la prise pour recharger la batterie sur secteur. Cette entrée est protégée par un fusible. C’est ici que BLUETTI a fait les plus gros progrès par rapport à la génération précédente. Tout d’abord, le transformateur est maintenant intégré à l’AC70, ce qui signifie que le câble de recharge est un simple câble standard, sans bloc proéminent. Ensuite, la vitesse de recharge a été sensiblement améliorée. Avec la recharge Turbo, l’AC70 peut charger à 950W, ce qui lui permet de passer de 0 à 80 % en 45 minutes, ce que nos tests ont permis de confirmer. Pour une recharge complète, comptez environ 1 h 30.

Attention, lorsque la recharge turbo est activée, les ventilateurs se mettent en marche et le niveau sonore est assez élevé. On préfèrera une recharge plus lente (à choisir depuis l’application) si le bruit dérange au moment de la recharge.

Une application mobile pour gérer sa batterie BLUETTI

L’application BLUETTI, disponible sur l’App Store et le Play Store, permettra de contrôler et de modifier quelques réglages. de sa batterie. L’interface est simple, il n’y a pas forcément besoin de créer un compte. La connexion s’effectue rapidement en Bluetooth.

La fenêtre principale donne un aperçu des flux d’énergie circulant dans la batterie, tandis que les réglages permettent d’aller un peu plus loin. Outre le fait de pouvoir activer et désactiver les sorties AC et DC, on pourra choisir la fréquence des prises 230 V : 50 Hz ou 60 Hz.

Une fonction permettant de booster la puissance est présente. Ensuite, nous avons le choix entre trois modes de charge.

Le mode silencieux chargera approximativement à une puissance de 300W. Les ventilateurs sont audibles, mais pas dérangeants : ils se fondent avec le bruit de fond.

La recharge à vitesse standard s’effectue aux alentours des 450W et le niveau sonore est similaire au mode silencieux.

Enfin, le mode turbo charge théoriquement à 950W, et lors de nos tests, nous avons allégrement dépassé les 900W pendant une bonne partie du cycle de charge.

Rappelons tout de même que comme pour toute batterie, les puissances les plus élevées s’obtiennent lorsque la batterie est déchargée. Les derniers pourcentages seront les plus longs à atteindre, car la puissance chute, quel que soit le mode sélectionné.

L’application mobile permettra de paramétrer une mise en veille automatique de l’appareil. Dans l’ensemble, l’application n’apporte pas grand-chose, tous les réglages auraient pu être basculés sur l’AC70 sans problème.

Conclusion : faut-il acheter la BLUETTI AC70

BLUETTI améliore encore ses produits avec ici une AC70 qui va à l’essentiel. Épurée, efficace et performante, elle remplit son rôle sans problème. Parfaite pour le camping ou sur les roads trips, la BLUETTI AC70 est un réel bon choix si l’on a de nombreux appareils à recharger et à utiliser. Elle sera idéale dans un camping-car, un fourgon ou dans une tente.

La rapidité de recharge est vraiment intéressante, pour pouvoir faire le plein en une heure environ. Sa qualité de fabrication, son silence de fonctionnement et sa garantie de cinq ans font que nous vous la recommandons sans hésiter.

En ce qui concerne le prix, l’AC70 est bien placée par rapport à la concurrence. Proposée à 699 euros sur le site officiel et sur Amazon, elle s’affiche actuellement en promotion à 549 euros sur le site BLUETTI.

