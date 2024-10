Huawei accélère l’innovation urbaine intelligente

Lors de l’événement GITEX Global 2024 à Dubaï, Huawei a dévoilé une avancée majeure pour les villes intelligentes. En effet, son architecture « City Intelligent Twins » promet de transformer la gestion urbaine en facilitant la digitalisation et en optimisant l’efficacité des services publics. De plus, cette présentation a réuni experts et partenaires provenant de divers pays pour échanger sur l’avenir des villes numériques.

Huawei présente son innovation urbaine

Huawei, lors du sommet Cloud aux EAU, a introduit l’architecture City Intelligent Twins. Cette innovation permet de cartographier les villes physiques en modèles numériques précis. Avec des algorithmes cloud et AI, cette structure sert de pivot pour la migration et la transformation numériques. Elle promet une gouvernance plus efficace grâce à l’intégration de données massives.

L’architecture numérique des villes intelligentes

La City Intelligent Twins Architecture se compose de plusieurs éléments clés. Le City Cloud agit comme le cerveau des opérations, centralisant la gestion des données. Ainsi, les réseaux urbains et les applications de ville fonctionnent ensemble, comme des branches et des méridiens, pour optimiser la gouvernance et les services urbains. Plus de 200 villes dans 40 pays bénéficient déjà de cette nouvelle infrastructure.

Partenariats mondiaux pour la transformation urbaine

Les discussions lors de la table ronde mondiale sur l’innovation ont souligné, en effet, l’importance des partenariats. Ainsi, Huawei collabore avec des acteurs clés comme Audaque et Isoftstone pour construire une infrastructure numérique robuste. Ensemble, ils façonnent donc l’avenir des services publics avec des solutions intégrées et innovantes.

En conclusion, Huawei démontre son engagement en faveur des villes intelligentes à travers ses innovations et partenariats. Grâce à l’architecture City Intelligent Twins et la collaboration internationale, l’entreprise dessine un avenir prometteur pour la gestion urbaine et la transformation numérique mondiale. Ces efforts offrent une feuille de route solide pour un développement urbain durable et efficace.

