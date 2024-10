Transformez votre son avec l’ampli Onkyo TX-RZ30 : Puissance et cinéma à domicile

Onkyo®, avec son riche héritage de près de 80 ans de dévouement pour les audiophiles et cinéphiles, fait sensation avec le lancement de son dernier Arsenal, l’amplificateur A/V TX-RZ30. Ce dernier rejoint la série RZ, aux côtés des modèles TX-RZ50 et TX-RZ70. Il offre une expérience d’écoute sans pareil grâce à des fonctionnalités avancées. Celles-ci incluent la correction acoustique live, le mode de diffusion multi-zone et le support de nombreuses plateformes de streaming.

Onkyo TX-RZ30 : Un mégaphone pour votre maison

L’amplificateur A/V TX-RZ30 est un véritable mastodonte du son. En effet, avec 170 watts de puissance par canal, cet amplificateur 9.2 canaux donne vie à vos morceaux de musique, films et jeux vidéo favoris, offrant ainsi une clarté exceptionnelle, des aigus cristallins aux basses profondes. Le TX-RZ30 offre une connectivité avancée grâce à son Wi-Fi intégré et son Bluetooth®. Il intègre également des technologies audio de pointe, comme le Dirac Live Room Correction et le Dolby Atmos 3D Sound. De plus, il bénéficie de la certification THX® et du mode Klipsch Optimize.

Une immersion à 360 degrés

Mais Onkyo ne s’arrête pas là. Le TX-RZ30 assure également une compatibilité ultime avec toutes les résolutions à jour. Le TX-RZ30 prend en charge le HDMI 2.1a et les résolutions 8K/4K Ultra HD. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter de vitesses de transfert allant jusqu’à 40 Gbps pour leurs consoles de jeux de dernière génération.

Onkyo TX-RZ30 : Le dirigeant du jeu de streaming

L’Amplificateur TX-RZ30 offre une compatibilité étendue avec les plateformes de streaming, permettant un accès facile aux bibliothèques musicales haute résolution sur des plateformes comme Roon Tested, Google Cast, AirPlay 2, Spotify, Amazon Music HD, Tidal et bien d’autres. L’option Bluetooth®, avec support aptX™ HD, garantit un streaming audio de qualité studio vers les écouteurs Bluetooth.

Au-delà de la technologie

Au-delà des spécifications techniques impressionnantes, Onkyo s’est assuré que l’expérience d’écoute sur le TX-RZ30 soit au-dessus des autres. Grâce à des fonctionnalités telles que la technologie Dirac Live Room Correction, IMAX® Enhanced, Dolby Vision et la qualité cinématographique certifiée THX®, chaque film, chaque chanson et chaque jeu prennent vie comme jamais auparavant.

Qu’attendez-vous pour faire votre cinéma à la maison? L’amplificateur A/V TX-RZ30 d’Onkyo vous rend possible l’impossible. Foncez! Écrivez-nous quelles sont vos impressions en ligne ou partagez ce texte pour répandre l’amour du son de qualité.