Huawei Pura X : un smartphone à la fois pliable et à clapet !

Huawei a récemment présenté un nouveau smartphone pliable des plus intrigants. Il s’agit du modèle Huawei Pura X, qui s’affiche comme étant un téléphone pliable, de type clapet, mais qui peut aussi se transformer en tablette haut de gamme grâce à ses spécifications de pointe.

Un nouveau format à écran large pour le Pura X

Huawei accumule les innovations. Après le Mate X, place au Pura X. Ce nouveau smartphone pliable à clapet introduit un nouveau format avec un écran large au format 16 :10 et une triple caméra. Ce ratio d’écran, un peu plus large que la moyenne, rend le Pura X parfait pour regarder des vidéos et jouer à des jeux vidéo. Pour le moment, Huawei garde jalousement le secret du SoC qui équipe le Pura X. Mais, selon les analystes, il pourrait bien s’agir d’une variante du processeur Kirin 9010.

Côté affichage, le Huawei Pura X est doté d’un écran interne de 6.3 pouces avec une résolution de 2 120 x 1 320 pixels. Le taux de rafraîchissement est de 1 à 120 Hz. Ce smartphone présente également un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz et une fréquence PWM de 1 440 Hz. L’écran interne arbore également les mêmes caractéristiques, à la différence de la dalle qui fait 3.5 pouces (980 x 980).

Que dire sur l’appareil photo, les performances et les caractéristiques du Huawei Pura X ?

Ce smartphone se distingue également par la présence de trois capteurs photo au-dessus de l’écran. Le capteur principal est un objectif de 50 MP avec OIS, accompagné d’un capteur ultra-grand angle de 40 MP et un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 3.5x et numérique 30x. Le Huawei Pura X présente, à l’avant, un capteur de 10.7 MP. Pour le moment, la présence de ce second capteur reste un mystère car l’appareil photo principal peut prendre des selfies grâce au second écran.

Apparemment, Huawei propose deux configurations de mémoire et stockage pour le Pura X : une version de 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage et une version de 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage. Il existe également une édition Huawei Pura X Collection qui se décline en une version de 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage et une version de 16 Go avec 1 To de stockage. Par ailleurs, ce smartphone pliable est alimenté par une batterie de 4 720 mAh, rechargeable à 66 watts par câble et à 40 watts sans fil.

Enfin, il faut savoir que le Pura X est conforme à la norme IPX8. Il résiste ainsi à l’eau et à la poussière. Parmi ses autres caractéristiques, il y a la prise en charge du Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.2, la communication par satellite pour l’édition Collection, le NFC et la présence d’un port USB 3.1 Type-C. Pour ce qui est du prix, le modèle d’entrée de gamme coûte 1 038 dollars, tandis que l’édition Collection commence à 1 245 dollars.