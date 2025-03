Après Pokémon, Digimon se lance dans les jeux de cartes en ligne avec Digimon Alysion

Depuis toujours, Digimon est resté l’alter ego de Pokémon, que ce soit en anime qu’en produits dérivés. Et, avec le succès du nouveau jeu mobile Pokémon Trading Card Game Pocket, Bandai Namco compte bien avoir sa part de gâteau dans le marché. Et qui d’autre que Digimon pour concurrencer Pokémon ? Le studio japonais a alors annoncé son propre jeu de cartes en ligne gratuit pour mobiles, inspiré par la célèbre licence. Son nom : Digimon Alysion.

Digimon Alysion : ce qu’il faut savoir

Ces derniers mois, Pokémon Trading Card Game Pocket cartonne sur mobile et devient un véritable phénomène mondial. Le jeu de cartes à collectionner en version numérique a gagné 12 millions de dollars en même pas 4 jours, ce qui est colossal pour un nouveau jeu mobile. C’est donc normal que, après avoir constaté ces chiffres, quelques studios comptent surfer sur la vague afin d’en tirer profit.

C’est ce que Bandai Namco a fait. Afin de marquer son entrée dans le marché du TCG mobile, le studio japonais a pris une célèbre licence, considéré depuis toujours comme l’alter ego de Pokémon : Digimon. Puis, dans une bande-annonce, il dévoile la version mobile d’un TCG Digimon, baptisée Digimon Alysion.

Vous pouvez voir le trailer dans la vidéo ci-dessous.

Comme Pokémon TCG Pocket, Digimon Alysion est accessible en free-to-play avec des achats in-app. Les joueurs peuvent le télécharger sur iOS et Android. La bande-annonce présente trois personnages, dont Kanata Hondo, Futre et Valner Dragnogh. Un tout nouveau Digimon, Gemmon, rejoindra également la partie.

Côté gameplay, le jeu propose des éléments d’histoire et de chasse aux monstres, combinés avec le mécanique du jeu de cartes numérique. Malheureusement, on n’a pas d’autres informations supplémentaires. Tout ce qu’on sait, c’est que Digimon Alysion proposera de nouvelles cartes, de nouveaux personnages et de nouveaux Digimon autres que ceux dans la bande-annonce.

La date de sortie pour Digimon Alysion reste pour le moment inconnue. Toutefois, selon Gematsu, un bêta-test fermé sera disponible dans le futur. En attendant, nous vous invitons à visiter le site web du jeu afin de rester informés sur les prochaines annonces.