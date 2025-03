Honor of Kings: World dévoile son gameplay dans une nouvelle bande-annonce

Après avoir conquis le marché du MOBA en Asie puis en occident, Honor of Kings s’apprête à franchir une nouvelle étape avec son prochain action RPG, Honor of Kings: World. Lors du GDC 2025, Tencent Games et TiMi Studio Group ont dévoilé la nouvelle bande-annonce du jeu, ainsi que le lancement de son site web officiel. On a donc un aperçu plus détaillé d’Honor of Kings: World, le tout dans un univers entre fantasy et sci-fi. Appréciez !

Tout ce qu’il faut savoir sur Honor of Kings: World

Dévoilé pour la première fois en octobre 2021, Honor of Kings: World est un action-RPG en monde ouvert, développé par TiMi Studio Group et édité par Tencent Games. Il est l’adaptation du très populaire MOBA chinois, Honor of Kings, sorti en 2015. Toutefois, il aura fallu attendre 2023 pour que Tencent et TiMi Studio Group dévoilent plus de détails sur le jeu. On a alors pu voir une partie de son histoire et son gameplay, se déroulant dans un univers entre science-fiction et fantastique.

Pour marquer les 10 ans de la licence, les deux studios chinois profitent de la Game Developers Conference 2025 pour publier une nouvelle bande-annonce de Honor of Kings: World. Le site web officiel du jeu est également déployé à la même occasion. Vous pouvez la voir dans la vidéo ci-dessous :

D’après le trailer, on voit bien que le jeu a considérablement évolué depuis sa révélation il y a 4 ans. On a alors plusieurs nouveaux types d’ennemis à affronter, avec des phases de combat nerveux. Malheureusement, la bande-annonce ne dévoile rien de plus. Il faudra attendre le compte-rendu de la session de playtest à huis clos, organisée exclusivement pour les membres des médias inscrits à la GDC.

Même s’ils ont publié un nouveau trailer de gameplay, Tencent et TiMi Studio Group n’ont pas encore dévoilé la date de sortie de Honor of Kings: World. Toutefois, ils ont confirmé que le jeu serait disponible sur PC et sur les plateformes mobiles. Ils ont également fourni plus d’informations sur Jinxia, le monde du jeu, via le nouveau site officiel. Espérons juste qu’il ne sortira pas trop tard en occident, à l’image de sa version MOBA…