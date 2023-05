Huawei lance les P60 Pro et Mate X3 en France, voici leur prix !

Huawei est de retour sur le marché des smartphones en France avec deux modèles : un haut de gamme, le P60 Pro ; et un pliable, le Mate X3. Malheureusement, les restrictions américaines pèsent toujours sur la marque chinoise, empêchant ainsi de profiter du réseau 5G et des services Google.

Commençons par le nouveau modèle haut de gamme traditionnel : le Huawei P60 Pro.

Déjà disponible en Chine depuis mars 2023, ce smartphone propose un écran OLED de 6,67 pouces avec taux de rafraichissement 120 Hz et caméra selfie 13 Mpx ; un module photo au design original avec capteur principal 48 Mpx avec ouverture variable de f/1,4 à f/4,0, téléobjectif 48 Mpx et ultra grand-angle 13 Mpx ; ainsi qu’une batterie de 4 815 mAh compatible avec la charge rapide filaire 88 W et sans fil 50 W.

Malheureusement, nous sommes toujours face aux restrictions américaines. Ainsi, le Huawei P60 Pro dispose d’une puce Snapdragon 8+ Gen 1 compatible uniquement avec le réseau 4G ; et ne peut pas accéder aux services de Google. Deux coloris sont proposés (blanc et noir) et d’ores et déjà disponible à un prix de 1 200 euros pour la version 8/256 Go et 1 400 euros pour la déclinaison 12/512 Go.

Place maintenant au Mate X3 de Huawei. Disponible à partir du 22 mai 2023 au prix de 2 199 euros, ce nouveau modèle pliable au format livre dispose d’un écran externe OLED de 6,4 pouces 120 Hz et d’une dalle OLED interne de 7,58 pouces 120 Hz ; une Snapdragon 8+ Gen 1 compatible 4G, couplée à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage ; d’un poids plume de 239 grammes ; d’une finesse de 11,1 millimètres en mode plié ; d’un module photo avec capteur principal 50 Mpx, ultra grand-angle 13 Mpx et téléobjectif périscopique 12 Mpx ; ainsi qu’une batterie de 4 800 mAh compatible avec la charge rapide 66 W.

