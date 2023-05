iPad : les applications Final Cut Pro et Logic Pro arrivent le 23 mai 2023

Apple vient d’annoncer une grande nouvelle pour les iPad : l’arrivée de deux de ses applications professionnelles emblématiques. En effet, nous avons appris en début de semaine que Final Cut Pro et Logic Pro seront disponibles à partir du 23 mai (mais uniquement sur les modèles les plus récents, et donc les plus puissants). À noter, la firme à la pomme change au passage la méthode de financement de ces solutions en optant maintenant pour l’abonnement.

Le temps est venu pour Apple de proposer ses deux applications professionnelles Final Cut Pro, pour le montage vidéo, et Logic Pro pour l’édition audio, sur iPad.

Bob Borchers, vice-président d’Apple chargé du marketing mondial des produits, déclare ainsi dans le communiqué d’annonce : « Nous sommes ravis de présenter Final Cut Pro et Logic Pro pour iPad, qui permettent aux créateurs de donner libre cours à leur créativité de nouvelles façons et dans des endroits encore plus variés ». Pour cela, la firme à la pomme vient proposer des « un ensemble puissant d’outils intuitifs conçus pour la portabilité, les performances et l’interface tactile » des tablettes, en faisant ainsi « un studio mobile par excellence ».

Nous apprenons ainsi que Final Cut Pro et Logic Pro arriveront le 23 mai 2023 sur les iPad. Un changement de taille est cependant de la partie, les utilisateurs n’auront pas à effectuer un achat unique important afin d’acquérir ces applications professionnelles. Il sera en effet uniquement nécessaire de payer un abonnement de 4,99 €/mois ou 49 €/an.

À noter, Apple partage moult informations autour de Final Cut Pro sur iPad. Nous apprenons ainsi que l’application de montage vidéo propose une roue pour naviguer facilement dans les clips vidéos et effectuer des réglages ; une fonction Live Drawing pour dessiner sur les clips ; l’importation de projets iMovie iOS et Final Cut Pro ; l’enregistrement de vidéo avec des réglages manuels ; des Fast Cut pour rapidement effectuer des actions (supprimer l’arrière-plan, recadrer la vidéo ou encore isoler la voix) ; le multi-cam ; ou encore l’exportation sur Mac.

Pour Logic Pro sur iPad, nous apprenons que l’application pourra enregistrer du son avec les micros de l’iPad et des accessoires ; proposera un nouveau navigateur pour afficher les pistes ; et inclura une collection d’instruments et d’outils.

Pour finir, sachez que Final Cut Pro fonctionnera uniquement sur les iPad à partir de la puce M2 ; contre la puce A12 minimum pour Logic Pro. Il sera aussi nécessaire d’avoir installé la mise à jour iPadOS 16.4 pour en profiter.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article iPad 14 pouces, Apple prépare une version d’iPadOS 17 optimisée pour les grands écrans !