Precisely simplifie l’intégration SAP avec des améliorations clés

La société Precisely, leader mondial en intégrité des données, annonce des mises à jour majeures de son API Automate SAP Data. Ces nouveautés visent à simplifier l’intégration dans le domaine complexe de l’SAP ERP et à accélérer la transformation digitale des entreprises. Precisely met l’accent sur l’automatisation et l’optimisation des processus. Son objectif est de proposer une solution efficace aux défis croissants de l’intégration de données.

améliorations de l’API Automate SAP Data par Precisely

Les dernières mises à jour de l’API Automate SAP Data introduisent des capacités de téléchargement de masse et de reporting amélioré. Cela aide les entreprises à mieux gérer de grands volumes de données. Elles peuvent aussi les transférer plus facilement entre leurs systèmes SAP et d’autres infrastructures. Cette amélioration optimise les transferts. Elle améliore aussi la visibilité et la mesure de l’usage de l’API, renforçant la gouvernance des données.

intégration simplifiée pour une transformation digitale

L’outil permet ainsi une automatisation sans faille des processus entre SAP ERP et d’autres systèmes d’entreprise. En effet, cette intégration fluide est indispensable pour les entreprises qui veulent mener une transformation digitale efficace et rentable. De plus, Precisely utilise des plateformes intuitives no-code/low-code comme Automate Studio et Automate Evolve. Cela simplifie considérablement la gestion des intégrations.



gain d’agilité et optimisation des processus

Les entreprises bénéficient d’une agilité renforcée grâce à l’API, qui permet l’automatisation de processus chargés en données. Les outils comme les RPA bots peuvent orchestrer facilement des téléchargements de données de masse à travers divers environnements SAP ERP. Cette automatisation contribue à la diminution du coût total de possession, tout en augmentant l’efficacité globale.

Grâce à ces nouvelles mises à jour, Precisely donne aux entreprises les moyens de surmonter les enjeux de gestion des données SAP. De plus, Precisely simplifie l’intégration et augmente l’automatisation. Cela permet à ses clients de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité opérationnelle. L’équipe de Precisely réaffirme son engagement à soutenir une transformation digitale réussie, offrant ainsi un avantage compétitif décisif.

Lisez notre dernier article tech : SE 3 Compact de Kärcher : l’allié compact pour un nettoyage en profondeur