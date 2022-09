Philips lance la WelcomEye View, première caméra de surveillance motorisée de la marque

Philips vient d’annoncer l’arrivée d’un tout nouveau produit dans sa gamme d’objets pour maison connectée : une caméra de surveillance extérieure. Nommé WelcomeEye View, ce produit est motorisé et profite des « meilleures technologies pour la sécurité de ses utilisateurs », explique la marque dans son communiqué de presse.

Grâce à un partenaire avec Avidsen, Philips vient de lancer une première caméra de surveillance pour l’extérieur : la WelcomeEye View.

Pour commencer, ce nouveau produit dispose d’un système motorisé ainsi qu’une fonction d’auto-tracking, permettant ainsi de suivre un individu et profiter d’une zone de contrôle à 110° et d’un champ de vision de 130°. Elle offre ainsi un système de sécurité couvrant 240° d’un bord de l’image à l’autre, garantissant aucun angle mort.

Au niveau de l’image, la WelcomeEye View de Philips dispose d’une résolution 2K (2 560 par 1 440 pixels) et des LED infrarouges. La marque annonce ainsi « un zoom propre et une vision nocturne optimale ». Au niveau des fonctionnalités, la caméra de surveillance propose la détection des mouvements d’humains. Elle détecte ainsi précisément un individu et ne se déclenche pas à cause d’objets ou d’animaux en mouvement.

Philips annonce ensuite un stockage de 32 Go, grâce à la microSD incluse ; ou encore la présence d’une batterie de secours offrant une autonomie de 4 heures en cas de coupure de courant.

Sans grande surprise, la WelcomeEye View peut être contrôlée à distance grâce à son smartphone, via l’application Philips WelcomeEye. Cela permet ainsi aux utilisateurs d’observer leur domicile à distance et de déclencher automatiquement ou manuellement l’alarme. À noter, il est possible de programmer des plages horaires afin que l’éclairage extérieur raccordé au dos de la caméra (en option) s’allume automatiquement.

Pour finir, les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa permettent de contrôler l’accès au logement et afficher l’image de la caméra sur un écran compatible.

La caméra de surveillance Philips WelcomeEye View est d’ores et déjà disponible au prix de 299,90 euros.