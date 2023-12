Test – Festina Chrono Bike Connected : L’élégance connectée

La montre Festina de la collection Chrono bike pour homme est équipée d’un mouvement chronographe hybride qui une fois connecté à votre smartphone vous donne accès à de nombreuses fonctions. Elégante avec son design en acier, ses fonctions connectés sont différentes des montres telles que l’iWatch ou autres. En effet, Festina axe sa montre sur le principe de notifications filtrées et discrètes pour rester connecté sans être perturbé.

Ergonomie et design de la Festina Chrono bike Connected

La Festina Chrono Bike Connected se présente dans un beau boitier. Une fois le boitier ouvert, on découvre la montre, un 2ᵉ bracelet ainsi qu’un petit outil pour régler la taille du bracelet métallique. C’est un packaging plutôt luxueux qui colle parfaitement avec le style de la montre.

La montre dispose d’une couronne fixe, de trois boutons poussoirs dont un central. Le bracelet est en acier inoxydable et le tout est étanche à 10 ATM. La montre est disponible en plusieurs coloris, le bleu, le noir et le vert.

Le bracelet en acier inoxydable est réglable en retirant des maillons. Cela permet d’ajuster au mieux la montre à son poignet.

Une fois la montre au poignet, c’est l’élégance assurée.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

La Festina Chrono Bike Connected dispose des caractéristiques techniques suivantes :

Boîtier acier inoxydable

Épaisseur 13.56 mm

Diamètre du boîtier 47.0 mm

Nombre de boutons poussoirs 2

Verre saphir

Nombre d’aiguilles 4

Type de fermoir double bouton poussoir

Batterie cr3032

Étanchéité à l’eau 10 ATM

Au niveau de ses fonctionnalités, c’est une montre connectée différente de celles que l’on connait. En effet Festina mise sur des notifications filtrées et discrètes tout en gardant le design élégant de la marque pour ne rien dénaturer. Avec la Festina Chrono Bike Connected on peut donc recevoir des notifications de ses diverses applications ou réseaux sociaux mais aussi télécommander son appareil photo ou bien contrôler sa musique. Le tout dans une utilisation qui colle parfaitement à l’esprit de la marque et de la montre.

L’application dédiée Festina

C’est le point fort de la Festina. L’application ultra complète et personnalisable permet d’ajouter sous forme de module des actions aux boutons poussoirs. Ces derniers vont ainsi pouvoir commander des actions. En complément, l’application Festina permet de personnaliser les notifications en fonction de ce qu’on lui ajoute comme applications. Par exemple, on peut lui ajouter l’appli Instagram, lui donner un type de vibration, mais aussi des heures pendant lesquels ces notifications seront silencieuses.

Tout est fait pour être personnalisé, l’application Festina permet donc de tout contrôler dans le moindre détail. On peut également mettre des raccourcis sur un bouton poussoir pour commander Spotify. Cela permet de mettre sa musique en pause, de passer à la chanson suivante et bien d’autres encore.

Conclusion

Avec la Festina Chrono Bike Connected c’est l’élégance assurée. Avec son style tout acier et ses belles couleurs, elle va plaire aux amateurs de belles montres. Grâce à son application, l’aspect connecté est présent, à la manière Festina, qui permet de ne pas être trop perturbé par des notifications polluantes. Des raccourcis bien pensés sur les boutons poussoirs viennent rendre l’utilisation de la montre très pratique.