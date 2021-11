Instagram : des abonnements payants bientôt disponibles

D’après de récentes informations relayées par le média américain TechCrunch, Instagram serait en train de préparer des abonnements payant pour soutenir les créateurs de contenus. Allant de 0,99 $ à 4,99 $, la fonctionnalité permettrait notamment aux personnes abonnées de profiter de stories exclusives de leurs influenceurs favoris.

Des abonnements pour plus de contenu Instagram

En septembre 2021, Twitter lançait sur sa plateforme les Super Follows, un abonnement payant à des créateurs de contenu permettant de profiter de contenus exclusifs. Cette fonctionnalité ne semble cependant pas vraiment avoir séduit. D’après SensorTower, les deux premières semaines de lancement auraient uniquement permis de récolter environ 6 000 $ aux États-Unis. Cela ne semble toutefois pas avoir contraint Instagram à revoir ses plans étant donné que le réseau social prévoit aussi un système d’abonnement aux créateurs de contenus.

TechCrunch vient en effet d’annoncer qu’Instagram avait publié aux États-Unis début novembre de nouveaux achats intégrés sur sa page d’application dans l’App Store. On y retrouve notamment des options à 0,99 $, 1,99 $ et 4,99 $ sous le nom de « Instagram Subscriptions » ou « Instagram Badge ». Ces options ont aussi été confirmées par deux experts des réseaux sociaux se situant au Royaume-Uni : Matt Navarra et Brian Kofi Hollingsworth. Il semblerait ainsi que ces premières formules d’abonnements soient proposées dans plusieurs pays dès le lancement, et non uniquement aux États-Unis.

Selon les découvertes d’Alessandro Paluzzi depuis le mois de juin, Instagram prépare des stories réservées exclusivement à des membres de « Fan clubs ». Cela devrait ainsi être logiquement en lien avec les abonnements très prochainement annoncés par la plateforme. Dans le thread dédié à l’avancement de cette fonctionnalité, il montre que l’abonnement d’Instagram permettrait aux abonnés de profiter aussi d’un badge visible en commentaire, en DM et en story ainsi que de lives exclusifs.

Face à l’ensemble de ces informations, Instagram ne devrait plus tarder à annoncer la nouvelle et déployer les abonnements auprès de ses utilisateurs. Reste maintenant à savoir si ces derniers sont prêts à payer pour profiter de contenus exclusifs ou pas.