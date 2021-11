Goonies gagne sa place sur le marché des jeux connectés en Europe

Avec l’arrivée d’une époque dans laquelle notre vie quotidienne est centrée sur les activités en espace intérieur, dû à la pandémie du COVID-19, de nombreux produits et services adaptés à ce nouveau mode de vie ont été développés. Ainsi que le taux de diffusion des smartphones auprès des enfants d’âge préscolaire et des personnes âgées ayant augmenté mondialement. Le marché des accessoires des appareils mobiles montre une croissance constante. Goonies (compagnie représentée par le président Youn Jae Lee), qui présente des produits aidant les enfants d’âge préscolaire à développer leur capacité créative à travers les jeux, tente de créer un nouveau marché de ludification en espace intérieur dans le secteur de l’éducation artistique et sportive à travers les App Toys, avec son produit principal qui est la palette intelligente.

Une solution educative connectée par Goonies

Fondée par un groupe de développeurs spécialisés dans l’IdO, Goonies a développé la palette intelligente, un instrument d’éducation artistique numérique pour appareil intelligent. Pouvant être connecté avec ou sans fil à un smartphone, une tablette, ou un téléviseur à écran tactile, la palette intelligente est un App Toy de concept nouveau qui matérialise une éducation de haute qualité en offrant gratuitement plus de mille contenus très diversifiés par l’intermédiaire d’une application exclusive.

La palette intelligente de Goonies est un produit IdO fusionnant un produit matériel et un produit logiciel. À travers cette connexion du produit matériel avec une application, la barrière d’entrée des enfants d’âge préscolaire et des personnes âgées qui ne sont pas encore confortables avec l’utilisation des appareils mobiles peut être abaissée.

Grâce à la compatibilité avec les autres appareils intelligents, plus de mille contenus gratuits de haute qualité sont offerts gratuitement aux utilisateurs afin de leur présenter différentes expériences, y compris les jeux basés sur les activités artistiques, l’éducation, la psychothérapie, etc. Après le lancement du premier modèle, la commodité du produit a été amélioré par un renouvellement centré sur la portabilité et un design intuitif.

La palette intelligente est un modèle qui permet non seulement une stratégie B2C et B2G, mais est également adapté au domaine B2B. Le produit a occupé une place prévalente sur le marché de vente en ligne à travers notamment la plateforme de boutique Smartstore, et a aussi pénétré de manière très active le marché hors ligne en s’introduisant chez les distributeurs comme Electro Mart (31 magasins) et Naughty Cat (146 magasins). De plus, l’entreprise a installé des zones de découvertes de la palette intelligente dans différents établissements publics tels que mairies, bibliothèques, établissements de soins pour personnes atteintes de démence, etc. et centre de jeu pour enfant, et prévoit actuellement la fourniture de plus de mille palettes intelligentes auprès des écoles primaires dans les quatre coins de la Corée du Sud.

Bientôt disponible en France !

À travers de nombreux expositions internationales et événements de consultation, Goonies a conclut des contrats d’exportation de la palette intelligente dans six pays au total, y compris le Japon, le Vietnam, l’Indonésie et l’Australie, et a accompli un montant d’exportation de soixante-dix mille dollars. Ces références sur le marché international a permis à la société de s’imposer comme une marque mondiale.

Sur Amazon et sur le plus grand site de vente en ligne de l’Asie du Sud-est, Goonies a atteint un chiffre d’affaires mensuel de douze mille dollars et a dépassé un chiffre de vente cumulé de sept cent mille pour le produit concerné. De plus, par son apparition sur les réseaux sociaux d’influenceurs internationaux, la compagnie se garantit une voie de marketing sur le marché international et est prête pour s’ouvrir sur un nouveau marché mondial.

Lors de l’Echelon ASIA SUMMIT, l’évènement des startups le plus grand de l’Asie, Goonies a été sélectionné parmi les cents premiers startups et possède un réseau de partenariat avec de nombreux collaborateurs et investisseurs. De plus,en utilisant l’expérience de partenariat avec l’investisseur Samsung Venture Investment, la compagnie a maintenant l’intention de tenter de s’implanter sur le marché américain et européen.