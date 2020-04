Roborock S6 MaxV – Votre ménage exemplaire sans ranger

Roborock est une entreprise qui produit des aspirateurs robotisés et d’autres accessoires. Ils travaillent pour leur propre marque et pour Xiaomi l’une des plus grandes entreprises chinoises. À l’heure où nous écrivons ces lignes, Roborock vend ses produits dans 28 pays de l’Europe, dont 40 pays, à travers le monde. Une toute nouvelle gamme de produits va bientôt arriver dans vos rayons. Mais pourquoi le Roborock S6 MaxV va changer vos habitudes et apporter un nouvel air au monde des aspirateurs robots ?

Le Roborock S6 MaxV est un aspirateur autonome haut de gamme qui possède de nombreuses innovations. L’une des dernières se trouve être deux caméras stéréo à l’avant. Celles-ci offrent au Roborock S6 MaxV, la possibilité de mieux appréhender son environnement. De plus, ces caméras lui permettent surtout de voir ce qu’il y a en face de lui. Une belle réactivité grâce à ces caméras qui filment en 30 images par seconde. Cependant, cette innovation est accompagnée de la technologie ReactiveAI, un réseau neural convolutif. Cette technologie permet de capter réellement l’objet de l’obstacle. Le tout est fonctionnel grâce à un processeur de chez Qualcomm, le Qualcomm APQ8053.

« L’intégration imperceptible de ReactiveAI à notre technologie laser permet au S6 MaxV d’estimer la taille et l’emplacement d’obstacles classiques, ainsi que la meilleure façon de les contourner, établissant ainsi pour cet aspirateur-robot l’expérience de navigation la plus intelligente imaginée dans nos laboratoires à ce jour » Richard Chang, PDG de Roborock

« Ce système optique inédit nous a naturellement amenés à travailler avec Qualcomm Technologies pour la première fois, une aventure que nous sommes ravis de commencer alors que nous continuons d’imaginer la prochaine génération d’aspirateurs-robots qui naviguent le monde d’aujourd’hui. »







Le Roborock S6 MaxV dévoile ses atouts

Une fois démarré, le Roborock S6 MaxV possède une aspirationallant jusqu’à 25 % de plus que son ainé, le Roborock S6. D’ailleurs, le S6 MaxV est le plus puissant des aspirateurs de la marque avec ses 2500 Pa d’aspiration. Un aspirateur qui pourra largement vous accompagner pendant trois heures en mode silencieux. Le Roborock S6 MaxV est équipé d’une batterie de 5200 mA h. Le Smart Top-Up, une nouvelle fonctionnalité, accordera à celui-ci de se charger suffisamment pour réaliser un grand nettoyage de printemps.

Cette nouvelle gamme rime également avec amélioration logicielle. Dans ce nouveau robot aspirateur, une mise à jour du logiciel permet dorénavant la reconnaissance des différents niveaux de la maison. De ce fait, le Roborock S6 MaxV permettra une meilleure reconnaissance et pourra même avoir de multiples zones interdites et des zones anti-lavage. Le Roborock S6 MaxV sera vendu en France à la fin du second trimestre pour un prix de 649 €. Pour patienter voici un comparatif que nous avons réalisé sur le Roborock H6 et le Dreame XR.