Sony WH-1000XM5 : découverte de la boite, le design du casque se confirme !

Sony compte bel et bien revenir en force sur le marché des casques audio. En effet, le prochain modèle haut de gamme de l’entreprise nippone, le Sony WH-1000XM5, vient à nouveau de fuiter sur internet. Des photos volées de la boite renfermant le casque confirment en effet son design, ainsi que quelques fonctionnalités phares du produit.

Annonce imminente pour le Sony WH-1000XM5 !

Le Sony WH-1000XM5 ne devrait plus tarder à être présenté. Une nouvelle fuite d’information vient en effet de faire surface. Précédemment, nous apprenions notamment que le casque avait été certifié en février 2022, mais aussi le design et plusieurs caractéristiques techniques en avril. Désormais, l’emballage vient d’être dévoilé par un internaute.

L’utilisateur Reddit u/Chez5160 vient en effet de faire l’acquisition du Sony WH-1000XM5. Ce dernier est ainsi venu partager plusieurs photos de la boite de ce futur casque. Cela permet tout d’abord de confirmer le changement de design avec cette nouvelle génération. Ce dernier se veut ainsi plus raffiné que les versions précédentes.

Le modèle acheté par l’internaute semble être français, étant donné que nous pouvons lire la mention « Conçu pour iPhone et iPod » et « Alexa intégré » sur la boite du casque. Les autres informations découvertes soulignent que le Sony WH-1000XM5 propose une autonomie de 30 heures, soit la même que le WH-1000XM4 ; qu’il profite de la meilleure réduction de bruit du marché ; qu’Alexa et Google Assistant sont intégrés ; ainsi que la présence des technologiques 360 Reality Audio et Hi-Res Audio sont de la partie.

Selon l’utilisateur u/Chez5160, le WH-1000XM5 devrait être annoncé durant le mois d’août 2022 par Sony, une information assez étonnante vu que le smartphone est déjà entre les mains de cette personne, et probablement d’autres dans le monde. De plus, la certification du casque et la précédente fuite citée plus haut tendent à croire que l’annonce de ce produit ne serait plus qu’une question de semaines.